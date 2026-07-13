‘जुरासिक पार्क’ में डॉ. एलन ग्रांट के यादगार किरदार से दुनिया भर में पहचान बनाने वाले दिग्गज अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर उनके निधन की खबर साझा की गई है। जिसमें बताया गया कि उनके आखिरी वक्त में वो कैंसर मुक्त थे और उनका परिवार उनके साथ था।

साल 2023 में उन्हें स्टेज-3 ब्लड कैंसर का पता चला था। हालांकि, इसी साल अप्रैल में उन्हें कैंसर-मुक्त घोषित कर दिया गया था।उनके परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया, “सैम का निधन अचानक और अप्रत्याशित था, लेकिन इस बात का सुकून है कि वह कैंसर-मुक्त थे।”