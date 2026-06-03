ओटीटी दर्शकों के लिए जून का महीना काफी जबरदस्त होने वाला है। इस महीने आपको ओटीटी पर भरपूर मनोरंजन मिलेगा। लंबे समय से इंतजार करवा रहीं सीरीज और फिल्में अब इस महीने अपने रिलीज के लिए तैयार हैं। एक तरफ जहां ‘गुल्लक 5’ के जरिए मिश्रा परिवार की मजेदार कहानी का नया सीजन आपको देखने मिलेगा तो नहीं ‘मां बहन’ जैसी नई पेशकशें भी मनोरंजन का तड़का लगाने के लिए तैयार हैं। साथ ही धुरंधर 2 भी भारत में रिलीज होने को वाली है। इस महीने कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और थ्रिल के साथ आपका वॉचलिस्ट पहले से ज्यादा रोमांचक होने वाला हैं। तो चलिए बताते है जून के महीने आप कौन कौन सी फिल्में और सीरीज का मजा ले सकते है।

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मेड इन इंडिया

3 जून को रिलीज होने वाली वेब सीरीज ‘मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी’ अमेजन मैक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो चुकी है। शो का निर्देशन रॉबी ग्रेवाल ने किया है और कहानी करण व्यास ने लिखी है। यह कहानी टाइटन घड़ी के जन्म के बारे में है। कैसे भारत के इतने बड़े ब्रांड का निर्माण हुआ। फिल्म में नसीरुद्दीन शाद, जिम सर्भ, नमिता दुबे जैसे कलाकार नजर आएंगे।

मां बहन

माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धरना और रवि किशन स्टारर फिल्म ‘मां बहन’ नेटफ्लिक्स पर 4 जून को रिलीज होने वाली है। यह फिल्म एक क्राइम थ्रिलर कॉमेडी है। अगर आप माधुरी फैन है तो ये आपके लिए एक अलग एक्सपीरिएंस होने वाला है। पहली बार माधुरी का ऐसा किरदार देखने मिलेगा। डार्क ह्यूमर वाली इस फिल्म की कहानी एक रहस्यमयी लाश के आस पास घूमती है। इस फिल्म का निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है।

द पिरामिड स्कीम

प्राइम वीडियो की ‘द पिरामिड स्कीम’ सीरीज हरिद्वार की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो मिडिल क्लास परिवारों और युवाओं के सपनों, महत्वाकांक्षा और लालच को दिखाती है। यह प्राइम वीडियो का ओरिजिनल हिंदी ड्रामा है जो 5 जून को रिलीज होने वाला है। सीरीज में रणवीर शौरी, परमवीर सिंह चीमा, शेखर सुमन नजर आएंगे। द वायरल फीवर के बैनर तले बनी इस सीरीज का निर्देशन आशीष आर शुक्ला और श्रेयांश पांडे ने किया है।

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गुल्लक सीजन 5

पिछले 4 सीजन में अपने दर्शकों का प्यार बटोरने वाली सीरीज ‘गुल्लक सीजन5’ 5 जून को सोनी लिव पर स्ट्रीम होने वाला है। मिश्रा परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी, छोटी छोटी नोकझोंक और मिडिल क्लास भावनाओं पर आधारित यह कहानी एक बार फिर से आपको एंटरटेन करने आ रही है। इस बार इस सीरीज की कास्ट में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार अन्नू भैया के किरदार में अनंत जोशी नजर आएंगे।

धुरंधर 2: द रिवेंज

रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ का अनकट वर्जन भारत में 4 जून को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने वाला है। इसमें लगभग 3.5 मिनट का अनकट और बिना बीप वाला फुटेज जोड़ा गया है। भारत के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह फिल्म 14 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और ओटीटी रिलीज का भी लंबे समय से इंतजार था। अब वो इंतजार 4 जून को खत्म हो जाएगा।

पैट्रियट

मलयालम स्पाई पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म ‘पैट्रियट’ अपने ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। यह फिल्म एक राजनीतिक थ्रिलर है। अपनी ओरिजिनल भाषा के अलावा यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु औपृर कन्नड़ भाषा में 5 जून को जी 5 पर रिलीज होगी। फिल्म में मुख्य भूमिका में ममूटी, मोहनलाल, फहद फासिल, कुंचाको बोबन और नयनतारा नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन महेश नारायणन ने किया है। फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

ब्राउन

करिश्मा कपूर की बहुचर्चित वेब सीरीज ‘ब्राउन’ अब रिलीज के लिए तैयार है। जी 5 पर 5 जून को यह सीरीज स्ट्रीम होगी। यह एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें करिश्मा कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। वेब सीरीज का निर्देशन अभिनय देव ने किया है और यह कहानी अभेक बरुआ की किताब सिटी ऑफ डेथ पर आधारित है। करिश्मा कपूर इसमें रीता ब्राउन नाम की एक एंग्लो-इंडियन पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है जिसमें वह एक किशोर की हाई-प्रोफाइल हत्या की गुत्थी सुलझाती नजर आएंगी।