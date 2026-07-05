आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने आज 5 जुलाई को एक इंटिमेट सेरेमनी के जरिए शादी कर ली। शादी में उनके परिवार के अलावा सिर्फ उनके करीबी दोस्त ही नजर आए। शादी की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हैं। आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी के बीच अब उनके बेटे जुनैद खान का पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उनका कहना है कि वो अपने रिलेशनशिप के बारे में आमिर खान से कोई बात नहीं करते हैं।

बता दें कि एक्टर आमिर खान की ये तीसरी शादी है, इससे पहले एक्टर ने रीना दत्ता और किरन राव से भी शादी की थी। बाद में आपसी सहमति से दोनों के साथ उनका तलाक भी हो गया था। आज के समय में एक्टर के अपनी दोनों पूर्व पत्नियों के साथ अच्छे संबंध हैं, वह दोनों के साथ कई मौकों पर दिखाई देते हैं।

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इस शादी में भी उनके बच्चे और पूरा परिवार शरीक हुआ। ऐसे में आमिर खान के बड़े बेटे जुनैद खान का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर सामने आया, जिस पर यूजर्स अपने रिएक्शन दे रहें हैं।

जुनैद खान का पुराना इंटरव्यू वायरल

हॉटरफ्लाई के साथ करीब एक साल पहले जुनैद खान का एक इंटरव्यू देखा गया था। ये क्लिप उसी इंटरव्यू का है, जिसमें एक्टर ने बताया था कि वो अपने पिता से रिलेशनशिप के बारे में सलाह नहीं लेते हैं। जुनैद खान ने यहां होस्ट ने पूछा था कि क्या उन्होंने कभी अपने पिता आमिर खान से रिलेशनशिप एडवाइज ली है तो इस पर जवाब में जुनैद ने कहा था, ‘डैड से मैं रिलेशनशिप एडवाइज कम लेता हूं और शायद इसी वजह से वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी सुनते ही नहीं हैं।’

Amir khan son say why he didn't take dating advice from Amir khan 😭



– look like bro also know his father character 💀 pic.twitter.com/FeIDGgQttf — Sumit (@beingsumit01) July 5, 2026

अब आमिर खान ने तीसरी बार शादी की है, जिस वजह से उनके बेटे जुनैद का ये क्लिप वायरल होने लगा। बता दें कि आमिर खान गौरी से करीब 20 साल पहले मिल चुके थे लेकिन तब शायद उनका इस तरह मिलना नहीं लिखा था कि दोनों शादी ही कर लें।

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एक्टर की शादी की इनसाइड तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर लगातार देखने मिल रही हैं, जिनमें आमिर खान अपनी पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ नाचते और इंजॉय करते दिख रहे हैं।

जब आमिर खान को मिला तीसरी बार प्यार

एक बातचीत में आमिर ने यह भी स्वीकार किया था कि रीना दत्ता और किरण राव से अलग होने के बाद उन्हें नहीं लगता था कि उन्हें दोबारा प्यार मिलेगा। उन्होंने कहा, “गौरी से मिलने से पहले मुझे लगता था कि अब मेरी उम्र हो गई है और इस उम्र में मुझे कौन मिलेगा। इसी दौरान मैंने थेरेपी शुरू की और समझा कि सबसे पहले खुद से प्यार करना और खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। मैंने उसी पर काम किया, जिसके बाद मेरी जिंदगी में गौरी आईं।”