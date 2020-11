बॉलीवुड अभिनेत्री और कोलकाता नाइटराइडर्स की सह-मालकिन जूही चावला ने एयरपोर्ट पर हेल्थ क्लीयरेंस के खराब अनुभव को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर निशाना साधा है। बुधवार को यूएई से भारत लौटीं जूही चावला एयरपोर्ट पर हेल्थ क्लीयरेंस के लिए घंटों अटकी रहीं। इसके बाद एक्ट्रेस जूही चावला ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ‘एयरपोर्ट और सरकारी अथॉरिटी से निवेदन है कि एयरपोर्ट पर हेल्थ क्लीयरेंस के लिए तत्काल रुप से ज्यादा काउंटर और अधिकारियों की तैनाती की जाए। हवाई जहाज से उतरने के बाद यात्री घंटों से फंसे हैं। फ्लाइट के बाद फ्लाइट आती आ रही हैं.. दयनीय.. शर्मनाक राज्य..!!’

जूही चावला ने ट्विटर पर एयरपोर्ट का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें काउंटर पर यात्रियों की काफी भीड़ नजर आ रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला आईपीएल के खत्म होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से बुधवार को देश ‌वापस लौटी थीं। वो कुछ दिनों पहले संयुक्त अरब अमीरात में अपनी आईपीएल टीम का हौसला बढ़ाने पहुंची थीं। जूही चावला सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं।

प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई जूही चावला की आईपीएल टीम- दरअसल जूही चावला आईपीएल के 13वें संस्करण की समाप्ति के बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से बुधवार को देश वापस लौटी थीं। जूही चावला आईपीएल की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइटराइडर्स की सह-मालकिन हैं। जूही चावला के अलावा बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान कोलकाता नाइटराइडर्स के मालिकों में से एक हैं। उनकी टीम आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, शुभमन गिल, पैट कमिंस , दिनेश कार्तिक जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के बावजूद प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी।

Request the Airport and Govt authorities to IMMEDIATELY deploy more officials and counters at the Airport Health clearance … all passengers stranded for hours after disembarking .. … flight after flight after flight …..Pathetic , shameful state ..!!@AAI_Official pic.twitter.com/rieT0l3M54

— Juhi Chawla (@iam_juhi) November 11, 2020