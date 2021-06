बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जूही चावला ने 5जी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तकनीक से नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की इस याचिका को खारिज कर दिया है, साथ ही एक्ट्रेस पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक्ट्रेस की तरफ से यह मुकदमा केवल पब्लिसिटी पाने के लिए दायर किया गया था।

मामले को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, “मुकदमे को खारिज कर दिया गया है। कानूनी प्रक्रियाओं का वादी द्वारा गलत इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में एक्ट्रेस को कोर्ट को 20 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।” कोर्ट ने एक्ट्रेस के साथ-साथ अन्य लोगों पर कानूनी कार्रवाई का दुरुपयोग करने के लिए जुर्माना लगाया है।

हाई कोर्ट ने जूही चावला को मामले पर फटकार लगाते हुए आगे कहा, “ऐसा लगता है कि यह मुकदमा केवल लोकप्रियता पाने के लिए किया गया था। जूही चावला ने सुनवाई की लिंक सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी।” एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने उन लोगों पर भी एक्शन लेने का आदेश दिया है, जिन्होंने बीते बुधवार को वर्चुअल सुनवाई में दखल दिया और एक्ट्रेस की फिल्म से जुड़े गाने गाए।

Hum…tum aur 5G!

If you do think this concerns you in anyway, feel free to join our first virtual hearing conducted at Delhi High Court, to be held on 2nd June, 10.45 AM onwards Link in my bio. https://t.co/dciUrpvrq8

— Juhi Chawla (@iam_juhi) June 1, 2021