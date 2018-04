बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और बनिता संधू स्टारर फिल्म अक्टूबर बॉक्स ऑफिस पर अब तक कुल कलेक्शन 25 करोड़ 56 लाख रुपए हो चुका है। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन कई हिट फिल्में डायरेक्ट कर चुके निर्देशक शूजीत सरकार ने किया है। रोमांटिक फिल्में देखने के शौकीन इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। वरुण धवन ने अब तक जितनी फिल्में की हैं उनकी तुलना में यह फिल्म थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि वरुण का किरदार इसमें थोड़ा सीरियस और ज्यादा रोमांटिक है।

हाल ही में पत्रकार बरखा दत्त फिल्म देखने के लिए पहुंचीं और इसके बाद वह वरुण के काम से इतनी ज्यादा प्रभावित हो गईं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तारीफें लिखीं। बरखा ने लिखा- बाल्टियां भर रोई हूं वरुण धवन। तुमने वाकई अक्टूबर में कमाल कर दिया। शूजीत सरकार ने हमारा दिल तोड़ दिया क्योंकि पिछले कई सालों में यह पहली इतनी सैड फिल्म है। बावजूद इसके उन्होंने दिल्ली की यूनिक ग्रामर से हर कॉमा और पॉज का पूरा ध्यान रखा है। बरखा के इस ट्वीट पर वरुण धवन समेत तमाम लोगों के रिस्पॉन्स आए।

Cried bucket loads @Varun_dvn – you really shone in #October as @ShoojitSircar broke our hearts with the saddest film I’ve seen in years and yet managed to detail every little comma and pause of Delhi’s unique Grammar

