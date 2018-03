बॉलीवुड फिल्म ‘तुम बिन-2’ की लीड अभिनेत्री नेहा शर्मा की बहन आयशा शर्मा जल्द ही बॉलीवुड जगत में कदम रखने जा रही हैं। अपनी डेब्यू फिल्म में आयशा बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगी। यह एक थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म भूषण कुमार टी-सीरिज और निखिल अडवाणी के जरिए प्रोड्यूस की जाएगी ‘कांटे’ और ‘क्या कूल हैं हम 3’ जैसी फिल्मों के डायरेक्टर मिलाप ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। आयशा और जॉन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। फोटो में जॉन और आयशा एक साथ नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में शेयर की जा रही एक फोटो में आयशा ब्लैक कलर की ड्रेस में सीरियल मोड में नजर आ रही हैं, वही दूसरी तस्वीर में आयशा और जॉन मुस्कुराते हुए पोज देते हुए नजर आ रहे हैं।

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में आयशा ने बॉलीवुड डेब्यू के बारे में बातचीत की थी। आयशा ने कहा, ”मैं बॉलीवुड में लॉन्च के मामले में एक बेहतर फिल्म के लिए नहीं कह सकता थी। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं जॉन अब्राहम और मनोज बाजपेयी के साथ स्क्रीन शेयर करुंगी, इसके साथ ही यह बहुत चैलेंजिग भी है। मैं आशा करती हूं कि मैं अपने रोल के न्याय कर सकूंगी जो मिलाप सर ने मेरे लिए लिखा है। मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि निखिल सर और टी-सीरीज मुझे एक बेहतर पोजिशन दी है।”

A warm welcome to #AishaSharma younger sister of @Officialneha who debuts opposite @TheJohnAbraham in #BhushanKumar and @nikkhiladvani ’s next Untitled, to be written & directed by @zmilap @monishaadvani pic.twitter.com/TjGypTmb7s

— Atul Mohan (@atulmohanhere) March 7, 2018