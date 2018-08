Satyameva Jayate Box Office Collection Day 8: स्वंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज की गई जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते दर्शकों के दिलों को छू रही है। पहले दिन ही फिल्म ने उम्मीद से ज्यादा कमाई की थी फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। क्रिटिक्स द्वारा फिल्म को कुछ खास पसंद नहीं किया गया है। लेकिन दर्शकों को फिल्म पसंद आई है। हालांकि इसी फिल्म के साथ रिलीज हुई अक्षय की ‘गोल्ड’ कलेक्शन के मामले में जॉन की फिल्म से और भी बेहतर कर के दिखा रही है। दरअसल, दूसरे दिन में दोनों फिल्मों की कमाई पर अचानक असर पड़ा था। देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के चलते सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी कमी देखी गई। इसके बाद धीरे-धीरे ‘गोल्ड’ तो ट्रैक पर आ गई। लेकिन जॉन की फिल्म के कलेक्शन में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। बता दें, जॉन की फिल्म ने अब तक 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं फिल्म गोल्ड ने 71.30 करोड़ रुपए की कमाई की है।

ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक जॉन की फिल्म ने पहले दिन यानी बुधवार को कमाए 20.52 करोड़ रुपए। गुरुवार को फिल्म ने कमाए7.92 करोड़ रुपए। शुक्रवार को फिल्म ने कमाए 9.18 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म ने कमाए 9.03 करोड़ रुपए और रविवार को फिल्म ने जुटाए 10.26 करोड़ रुपए। इसी के साथ ही फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चला है-56.91 करोड़ रुपए का।

#SatyamevaJayate packs a STRONG *extended* opening weekend total… Went downhill on Day 2, but remained consistent from Day 3 to Day 5… Weekdays biz is crucial… Wed 20.52 cr, Thu 7.92 cr, Fri 9.18 cr, Sat 9.03 cr, Sun 10.26 cr. Total: ₹ 56.91 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 20, 2018