Parmanu Movie Review: जॉन की परमाणु को देखने का बना रहे हैं प्लान, जानिए क्या कुछ है खास

Parmanu Movie Review: अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म ‘परमाणु’ लंबे विवाद के बाद बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के लिए तैयार है। अभिनेता जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म परमाणु 25 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म की कहानी साल 1998 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण पर आधारित है। फिल्म में लीड रोल में जॉन और उनके अपोजिट एक्ट्रेस डायना पेंटी हैं। फिल्म ‘परमाणु’ में जॉन और डायना ने भारतीय सेना अधिकारी का रोल अदा किया जो अपनी जान हथेली में लेकर परमाणु परीक्षण करता है। फिल्म में अभिनय की बात की जाए तो जॉन अब्राहम और डायना पेंटी ने शानदार एक्टिंग की है। जॉन की डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग भी बेहद गजब की है, यही कारण है कि फिल्म को क्रिटिक्स की ओर से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में जॉन अब्राहम अपने मिशन को किसी भी कीमत में पूरा करना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने अपने रूप को भी बदला है।

जॉन अब्राहम की फिल्म ‘परमाणु’ की रिलीज डेट को मेकर्स काफी वक्त से टाल रहे थे। फिल्म को प्रेरणा अरोड़ा की प्रॉडक्शन कंपनी क्रिअर्ज एंटरटेनमेंट और जॉन अब्राहम की कंपनी जेए एंटरटेनमेंट ने मिलकर बनाया है। इस बीच इन दोनों के बीच बाद में पैसों को लेकर अनबन हो गई थी जिसके कारण फिल्म की रिलीज डेट टलती रही थी। जॉन अब्राहम का एक डायलॉग दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं वह है- ‘हमने जो सोचा वह देश के लिए था, हमने जो किया वह देश के लिए है और हमने जो किया वह देश के लिए होगा।’

फिल्म ‘परमाणु’ का ट्रेलर बीते हफ्ते रिलीज किया गया था जिसे दर्शकों ने काफी सराहा था, यही कारण है कि ट्रेलर को अबतक 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। हाल ही में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी जिसमें बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने शिरकत की थी। करण जौहर ने फिल्म को देखने के बाद सोशल मीडिया पर रिव्यू दिया था। ट्वीट कर करण ने लिखा, ”परमाणु देखी बहुत दिलचस्प है। सच्ची घटना पर आधारित फिल्म ने मुझे अपनी सीट पर बांधे रखा। इस देशभक्‍ति से भरी कहानी के बेहतरीन क्‍लाइमैक्‍स को देखने के लिए फिल्म देखनी पड़ेगी, जॉन अब्राहम और उनकी टीम को बधाई।”

Saw #parmanu !!! A riveting and arousing film….this true story kept me glued to my seat towards the end! Watch out for the nail biting climax of this immensely patriotic true story!!!! Congratulations @TheJohnAbraham and team #Parmanu #abhisheksharma

