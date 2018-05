जॉन और अक्षय की दोस्ती में नहीं है कोई खटास, सोशल मीडिया पर जताया प्यार

बी-टाउन में ऐसी खबरें थी जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार की दोस्ती में दरार आ गई है। हालांकि दोनों ही अभिनेताओं ने इस अफवाह पर ट्वीट कर विराम लगा दिया। अक्षय कुमार ने जॉन की फिल्म ‘परमाणु’ की तारीफ की तो वहीं जॉन ने बताया कि इस खबर पर कोई सच्चाई नहीं है। पिछले कुछ समय से अभिनेता जॉन और प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया था। जिसके कारण फिल्म परमाणु की रिलीज डेट को भी कई बार टालना पड़ा। इस दौरान ऐसी खबरें आई कि जॉन दोस्त और एक्टर अक्षय कुमार के इस मामले में दखलदांजी न करने के कारण नाराज हैं।

जॉन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा, सुना है कि मेरे भाई अक्षय कुमार और मेरे बीच लड़ाई चल रही है। और वो मुझे पीटेगा। निराश करने के लिए माफ करिए लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। धमाके इस वक्त सिर्फ परमाणु में स्क्रीन पर हो रहे हैं। वहीं अक्षय कुमार ने जॉन के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए लिखा, बिल्कुल सही कहा। मुझे जॉन अब्राहम भाई पर गर्व है। सुना है कि तुमने परमाणु में बहुत अच्छा काम किया है। जल्द ही इसे देखूंगा।

Heard that my brother @akshaykumar and I are fighting..he would beat me up 🙂 Sorry to disappoint but NO truth to this. The only explosions happening currently are on screen in Parmanu 🙂

