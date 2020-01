‘न्यूयॉर्क में बैठकर आप मोदी सरकार के लिये बोल रहे…’ अनुपम खेर को ट्विटर पर ट्रोल कर रहे users

View this post on Instagram

जब देश के कुछ लोग देश की अखंडता को भंग करने कोशिश करें तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसा ना होने दें। पिछले कुछ दिनो से ऐसा ही माहोल बनाने की कोशिश की जा रही है ऐसे तत्वों द्वारा। ये वो लोग है जो सबसे ज़्यादा intolerant है। इसलिए हमें संयम, दृढ़ता और एक साथ होकर ऐसे लोगों को बताना है कि भारत हमारा देश है, हमारा अस्तित्व है और हमारी ताक़त है। हम इसे बिखरने नहीं देंगे। जय हिंद!!