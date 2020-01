JNU Violence: जेएनयू हमले का चौतरफा विरोध हो रहा है। हमले के तुरंत बाद जहां सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका जमकर विरोध किया वहीं देशभर में लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करते नजर आए। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अनुभव सिन्हा सहित कई फिल्म स्टार मुंबई के कार्टर रोड पर जमा हुए हैं। इस दौरान अनुभव सिन्हा हाथ में तिरंगा लिए नजर आए वहीं अनुराग कश्यप हाथों में ENOUGH का प्लेकार्ड लेकर जेएनयू हमले का विरोध करते नजर आए। इसके आलावा प्रोटेस्ट में फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा, निर्देशक विशाल भारद्वाज सहित फिल्म एक्ट और सावधान इंडिया के पूर्व होस्ट सुशांत सिंह, कुनाल कामरा प्रोटेस्ट में शामिल हुए।

इस दौरान सुशांत सिंह ने कहा कि जो सीएए पढ़ा हुआ है उनके जो सवाल हैं उसका जवाब ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं। उनसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। उन पर डंडे लाठियां और गोलियां बरसाई जा रही है। यही नहीं हत्या की कोशिश की धाराएं भी लगाई जा रही हैं। सरकार के बात नहीं करने को लेकर सुशांत ने आगे कहा- उनको क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं। उनसे सरकार बात क्यों नहीं कर रही है। हम ये पूछ रहे हैं कि ये स्थिति क्यों बन गई है। जनता सवाल पूछेगी, जनता अंकुश लगाएगी। सुशांत ने कहा कि मुंबई जाग सकता है तो पूरा देश जाग सकता है।

इसके साथ ही बांद्रा पर भी लोग हमले के विरोध में जुटे। फिल्मकार हंसल मेहता ने प्रोटेस्ट की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा-और यह बांद्रा है। यहां शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जारी है और यह रुकेगा नहीं। वहीं विशाल भारद्वाज ने इस दौरान एक कविता पढ़ी-रात में सूरज लाने का वादा करके, दिन में रात उगा कर दिखला दी तुमने। पानी-पानी कह कर बरसाया तेजाब और एक आग लगाकर दिखला दी तुमने। हम मायूस नहीं हैं, हम हैरान नहीं हैं। सच भी इतना झूठा लगने लगता है। झूठ भी इतनी सच्चाई से बोलते हो। फर्क कहां करते हो तुम बाशिंदों में, बस मजहब के कांटे पर ही तौलते हो। है दस्तूर की सुबह होने से पहले, रातों का गहरा हो जाना लाजिम है। जुल्म बढ़ावो अभी तुम्हारे जुल्मों का हद से बाहर हो जाना भी लाजिम है। जैसा सोचा था तु्म वैसे ही निकले…

.@VishalBhardwaj at the silent protest of solidarity at Carter road, Mumbai against the #JNUattack pic.twitter.com/NtPKScfUdu

— Neeraj Ghaywan (@ghaywan) January 6, 2020