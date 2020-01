JNU Attack: ‘ट्वीट के बदले कितने पैसे लिए..’ ट्रोल्स को तापसी पन्नू ने कुछ ऐसे दिया जवाब

JNU Attack: तापसी पन्नू ने जेएनयू अटैक पर ट्वीट क्या किया, ट्रोल्स उनके पीछे पड़ गए। एक्ट्रेस के JNU Violence पर टिप्पणी करने पर लोग उन्हें ट्रोल कर कहने लगे कि एक्ट्रेस ने इस ट्वीट को करने के लिए पैसे लिए हैं। एक ट्रोल ने जब तापसी के लिए कहा- ‘मनी पैसे से याद आया सिस्टर क्या आपको आपकी पेमेंट मिल गई है? कल वाले ट्वीट की या अभी नहीं?’

इस ट्वीट का जवाब देने के लिए तापसी पन्नू खुद उतर पड़ीं मैदान में। एक्ट्रेस ने ट्रोल को करारा जवाब देते हुए कहा- नो सिस्टर..आपका लिखा हुआ बहुत ही छोटा है ऐसी डील नहीं करती मैं तो मैंने डील ही कैंसल कर दी। अगली बार कोट के साथ-साथ सोच भी थोड़ी ऊंची करना।’

दरअसल तापसी ने एक ट्वीट किया था जिसमें दो लोग लड़ते दिखे थे। तापसी ने इसे कैप्शन दिया था-‘ओह नो! मैंने तुम्हें पूरे पैसे दिए थे। लेकिन तुमने काम पूरा नहीं किया। अब मैं तुम्हारे पैसे काटूंगी अगले पोस्ट में।’ यहां जैसे ही पैसा शब्द आया तापसी के खिलाफ ट्वीट किया जाने लगा कि जेएनयू अटैक पर भी जो उन्होंने ट्वीट किया था वह उन्होंने पैसे लेकर किया था।

Oh no! I paid u full money to do this then y not morph the face properly n then post not done guys… I will deduct the money from the next post onwards https://t.co/BeSjTmxiQQ

— taapsee pannu (@taapsee) January 6, 2020