जेएनयू हमले को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं बॉलीवुड हस्तियां भी इसके खिलाफ मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। इस बीच छपाक और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण छात्रों को सपोर्ट करने जेएनयू पहुंची हैं। इस दौरान वह हमले में घायल जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष से मुलाकात की और कन्हैया कुमार के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शन को सपोर्ट किया। दीपिका की मौजूदगी में कन्हैया कुमार ने जय भीम,’जय भगत सिंह’ के नारे लगाते नजर आए। जेएनयू में यह प्रदर्शन साबरमती टी प्वाइंट पर किया जा रहा है।

इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने देश भर में चल रहे CAA (Citizenship Amendment Act) विवाद के विषय में बात करते हुए कहा, कि मुझे इस बात पर गर्व महसूस होता है कि लोग देश में चल रहे मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाते हैं। उन्होंने अपनी बात में आगे जोड़ते हुए बताया कि ये काफी अच्छी बात है कि लोग अपने हक की बात को सड़कों पर उतर कर और घर में बैठकर उठा रहे हैं। अगर हम अपनी सोसाईटी में किसी तरह का कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी बात सबके सामने रखें। इस बीच दीपिका पादुकोण जेएनयू में छात्रों के बीच पहुंची, जहां कन्हैया कुमार प्रोटेस्ट कर रहे हैं।

