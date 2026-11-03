टीवी एक्ट्रेस जिया शंकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले अपने मंगेतर और अमेरिकी बिजनेसमैन करण धनक को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक नोट भी शेयर किया था, जिससे अटकलें लगने लगीं कि दोनों का ब्रेक हो गया है। अफवाहें उड़ीं कि जिया ने अपनी सगाई तोड़ दी है। उनके मंगेतर ने उनपर चीट किया है। हालांकि अब एक्ट्रेस ने पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है।

31 साल की जिया शंकर ने बीच से अपनी कुछ बेहद खूबसूरत और रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने साफ किया कि उनके और करण के बीच सब कुछ ठीक है। दोनों के बीच प्यार बरकरार है और आपसी मतभेदों के बावजूद वे एक-दूसरे को चुन रहे हैं। जिया ने लोगों से अपने मंगेतर को लेकर किसी भी तरह की धारणा न बनाने की अपील भी की।

जिया शंकर ने शेयर की रोमांटिक पोस्ट

जिया शंकर ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘अगर किसी ने आपको यह नहीं बताया कि साथ रहना सीखते हुए जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है, तो मैं बता देती हूं कि यह कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है। हम भी बाकी कपल्स की तरह एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी-कभी हमारे बीच झगड़े भी होते हैं। हमारे अपने मतभेद हैं और हम अभी एक-दूसरे के लिए बेहतर इंसान बनना सीख रहे हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम भी आम इंसान हैं, जो एक-दूसरे से प्यार कर बैठे और फिर साथ रहने का फैसला किया। हम एक-दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। आखिर में बस यही उम्मीद करते हैं कि हम इस रिश्ते को समझ पाएं और जिंदगी में साथ मिलकर आगे बढ़ें।’

एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि अब से वह सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करते समय ज्यादा सावधानी बरतेंगी, ताकि उनकी पोस्ट को लेकर किसी तरह की गलतफहमी या अफवाह न फैले। उन्होंने आगे लिखा, ‘अब से मैं सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करते समय ज्यादा ध्यान रखूंगी, ताकि किसी को भी अटकलें लगाने या बेबुनियाद अफवाहें फैलाने का मौका लोगों को न मिले। मेरे मंगेतर या हमारे रिश्ते को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है।’

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अपनी बात खत्म करते हुए जिया शंकर ने लोगों से प्यार और सकारात्मकता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लिखा, ‘अब क्या हम प्यार और दयालुता के साथ आगे बढ़ सकते हैं? मैं आप सभी के लिए प्यार और सुकून की कामना करती हूं। उम्मीद है कि आपको भी ऐसा प्यार मिले, जो आपके लिए परफेक्ट हो।’

जिया-करण को लेकर उड़ीं अफवाहें

जिया का यह बयान उनकी क्रिप्टिक पोस्ट वायरल होने के बाद आया है। इसमें उन्होंने लिखा था, ‘दो बातें मैं पक्के तौर पर जानती हूं- दुआओं में बहुत ताकत होती है और वक्त आने पर पासा जरूर पलटता है।’

इस नोट के साथ उन्होंने कुछ ऐसे इमोशनल वीडियो क्लिप्स भी शेयर किए थे, जिनमें दिल टूटने, धोखा मिलने और खुद को संभालने जैसी बातें दिखाई गई थीं। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। माना जाने लगा कि उनके मंगेतर करण ने उनपर चीट किया है।

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बढ़ती अटकलों के बीच जिया ने एक और इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर सफाई दी थी। उन्होंने लिखा था, ‘कृपया मेरे रिश्ते को लेकर अटकलें न लगाएं और न ही अफवाहें फैलाएं। कुछ बातें निजी होती हैं।’

इसके बाद जिया ने करण धनक के साथ हैलोवीन की एक तस्वीर भी शेयर की थी। इस तस्वीर में दोनों गेम ऑफ थ्रोन्स थीम वाले मैचिंग आउटफिट में नजर आए। जिया शंकर, फिलहाल अपने मंगेतर करण के साथ अमेरिका में रह रही हैं।