80 के दशक में जया प्रदा और श्रीदेवी बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं। दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दीं, लेकिन पर्दे पर हिट जोड़ी होने के बावजूद असल जिंदगी में उनके रिश्ते कभी दोस्ताना नहीं रहे। जया प्रदा ने खुद स्वीकार किया था कि दोनों के बीच मुश्किल से ही बातचीत होती थी। यहां तक कि जीतेंद्र और राजेश खन्ना की एक शरारती कोशिश भी उनकी चुप्पी नहीं तोड़ पाई।

साल 2021 में इंडियन आइडल 12 में पहुंचीं जया प्रदा ने श्रीदेवी के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा कि दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में साथ कीं, लेकिन उनके बीच कभी भावनात्मक जुड़ाव नहीं बन पाया और वे हमेशा प्रोफेशनल प्रतिद्वंद्वी बनी रहीं।

जया प्रदा ने कहा, “मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे श्रीदेवी के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन हम कभी एक-दूसरे की आंखों में देखकर बात तक नहीं करते थे। पर्दे पर भले ही हम सगी बहनों का किरदार निभाते थे, लेकिन असल जिंदगी में हम एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे। चाहे कपड़ों की बात हो या डांस की, हर चीज में मुकाबला रहता था। जब भी सेट पर मिलते, डायरेक्टर या दूसरे कलाकार हमारा परिचय कराते, हम सिर्फ नमस्ते करते और आगे बढ़ जाते थे।”

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साथ में दी थीं कई सुपरहिट फिल्में

जया प्रदा और श्रीदेवी दोनों ने अपने करियर की शुरुआत दक्षिण भारतीय फिल्मों से की थी। बाद में दोनों ने हिंदी सिनेमा में भी शानदार सफलता हासिल की। उन्होंने ‘देवता’ (तेलुगु), ‘तोहफा’, ‘मवाली’, ‘मकसद’, ‘औलाद’, ‘नया कदम’, ‘मैं तेरा दुश्मन’ जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। 80 के दशक में उनकी जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सफल ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में शामिल थी।

जब जीतेंद्र और राजेश खन्ना ने दोनों को कमरे में कर दिया बंद

जया प्रदा ने फिल्म ‘मकसद’ की शूटिंग का एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि जीतेंद्र और राजेश खन्ना चाहते थे कि दोनों अभिनेत्रियां आपस में दोस्ती कर लें। इसके लिए उन्होंने दोनों को एक मेकअप रूम में करीब एक घंटे के लिए बंद कर दिया।

जया प्रदा ने कहा, “मुझे आज भी याद है कि ‘मकसद’ की शूटिंग के दौरान जीतू जी और राजेश खन्ना जी ने हमें एक मेकअप रूम में एक घंटे के लिए बंद कर दिया था। उन्हें लगा था कि हम आपस में बातें करने लगेंगे, लेकिन पूरे एक घंटे में हमने एक-दूसरे से एक शब्द तक नहीं कहा। आखिरकार बॉलीवुड के ये दोनों सुपरस्टार भी हार मान गए।”

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बाद में जया प्रदा ने ‘द कपिल शर्मा शो’ में भी इस घटना का जिक्र किया था और बताया था कि यह अनोखी कोशिश भी दोनों के बीच की दूरी खत्म नहीं कर सकी।

श्रीदेवी को याद कर हुईं भावुक

फरवरी 2018 में दुबई में श्रीदेवी के निधन के बाद जया प्रदा ने उन्हें याद करते हुए भावुक बात कही थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें आज भी इस बात का अफसोस है कि इतने साल साथ काम करने के बावजूद दोनों कभी अच्छी दोस्त नहीं बन सकीं।

उन्होंने कहा, “आज भी यह बात मुझे परेशान करती है। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूं क्योंकि अब खुद को अकेला महसूस करती हूं। अगर कहीं वह मेरी बात सुन रही हों तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि काश, हम एक-दूसरे से खुलकर बात कर पाते।”

भले ही जया प्रदा और श्रीदेवी के बीच ऑफ-स्क्रीन प्रतिद्वंद्विता रही हो, लेकिन पर्दे पर दोनों ने जीतेंद्र के साथ कई सुपरहिट फिल्में दीं। तीनों की जोड़ी 80 के दशक की सबसे सफल स्टार कास्ट में गिनी जाती थी।

एक इंटरव्यू में जीतेंद्र ने कहा था, “जब मुझे पता चला कि श्रीदेवी मेरे साथ फिल्म करने वाली हैं तो मैं बहुत खुश हुआ था। मैं मजाक में श्रीदेवी और जया प्रदा को अपना ‘ब्रेड एंड बटर’ कहा करता था।”