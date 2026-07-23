1960 से 1980 के दशक के दौरान हिंदी सिनेमा में अपना लोहा मनवा चुके अभिनेता जितेंद्र आज एक बिजनेसमैन भी हैं। वह रियल एस्टेट डेवलपर हैं और उनके नाम से कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उन्होंने सबसे पहला निवेश 1950 के दशक के सुपरस्टार भारत भूषण की संपत्ति में किया था।

भारत भूषण के लिए ये एक मजबूरी का सौदा था, लेकिन इससे जितेंद्र को बहुत फायदा मिला है। दरअसल भारत भूषण आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और मजबूरी में उन्हें पाली हिल स्थित अपना आलीशान बंगला मात्र 4.25 करोड़ में जितेंद्र को बेचना पड़ा था। भारत जो कभी सुपरस्टार हुआ करते थे, बाद में उन्हें तंगहाली में अपना जीवन बिताना पड़ा और ऐसे ही हालातों में उनका निधन हो गया।

आज 450 करोड़ है घर की जमीन की कीमत

जिस जमीन पर वो बंगला बना हुआ था, उसकी कीमत करीब 450 करोड़ रुपये आंकी जाती है। जितेंद्र ने भले ही वो बंगला खरीद लिया था, लेकिन वो उस घर में लंबे समय तक नहीं रह पाए।

जितेंद्र को आलीशान बंगला लगने लगा था अशुभ

बंगला खरीदने के कुछ समय बाद ही जितेंद्र ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उनकी लगातार चार फिल्में फ्लॉप हो गई थी। जिसके बाद उन्हें लगने लगा था कि यह बंगला उनके लिए अशुभ साबित हो रहा है।

यह भी पढ़ें: स्टूडियो में ज्वैलरी सप्लाई करने गए थे जितेंद्र, डायरेक्टर ने दिया एक्ट्रेस के बॉडी डबल का रोल और बदल गई किस्मत

भारत भूषण ने खुद जितेंद्र को दिया था बंगला खरीदने का ऑफर

‘द रियलिटी ड्राइव’ को दिए इंटरव्यू में जितेंद्र ने बताया, “उन दिनों ‘बैजू बावरा’ जैसी फिल्में करने वाले एक बहुत बड़े स्टार ने मुझे अपना पाली हिल वाला बंगला खरीदने का ऑफर दिया। मैंने पिता से बात की तो उन्होंने कहा, ‘चलो हम भी बंगला खरीद लेते हैं।’ तब तक हमने बेहद साधारण जिंदगी जी थी। मैं गिरगांव की एक चॉल में 20×10 के कमरे में रहता था, जहां आठ लोग साथ रहते थे। ऐसे में बंगला खरीदना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।”

फ्लॉप होने लगी थीं जितेंद्र की फिल्में

उन्होंने बताया, “मैंने 3,450 वर्ग फुट के प्लॉट पर बना वह बंगला 4.25 लाख रुपये में खरीदा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसी कीमत में पूरी जमीन भी मिल गई। हम वहां रहने लगे, लेकिन अचानक मेरी लगातार चार फिल्में फ्लॉप हो गईं। मैंने पिता से कहा, ‘भारत भूषण यहां से चले गए, अब लगता है मेरी बारी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा।’ इसके बाद हमने वह बंगला छोड़ दिया।” इसी दौरान जितेंद्र ने कफ परेड के कफ कैसल में 55 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से एक फ्लोर भी खरीदा था।

यह भी पढ़ें: स्टूडियो में ज्वैलरी सप्लाई करने गए थे जितेंद्र, डायरेक्टर ने दिया एक्ट्रेस के बॉडी डबल का रोल और बदल गई किस्मत

4.25 लाख के घर की लड़की बेचकर कमाये 11.5 लाख

हालांकि जितेंद्र ने उस बंगले को अशुभ मानकर छोड़ दिया, लेकिन वही उनकी जिंदगी का सबसे मुनाफे वाला निवेश साबित हुआ। उन्होंने कहा, “बाद में किसी ने बंगले के रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव दिया। जब बंगला तोड़ा गया तो उसमें लगी बर्मा टीक की लकड़ी बेचकर ही मुझे 11.5 लाख रुपये मिल गए। मैंने पूरा बंगला 4.25 लाख रुपये में खरीदा था और सिर्फ लकड़ी से ही 11.5 लाख रुपये कमा लिए।”

यानी जमीन से कमाई शुरू होने से पहले ही जितेंद्र अपनी शुरुआती निवेश राशि का लगभग तीन गुना वसूल कर चुके थे। इस सौदे को याद करते हुए उन्होंने कहा, “सोचिए, भारत भूषण ने इतनी प्रीमियम प्रॉपर्टी सिर्फ 4.25 लाख रुपये में बेच दी। वह बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। अगर समय मिलता तो वह जमीन और इमारत की अलग-अलग कीमत वसूल सकते थे, लेकिन उन्होंने महज दो दिन में पूरा सौदा कर दिया।”

आज 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की है प्रॉपर्टी

जितेंद्र का कहना है कि इसी सौदे के बाद उनकी रियल एस्टेट में दिलचस्पी बढ़ी। उन्होंने बताया, “बाद में मैंने इस प्रॉपर्टी को रीडेवलप करके गौतम अपार्टमेंट्स बनाया। मैंने फ्लैट सिर्फ 85 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से बेच दिए क्योंकि मुझे जल्दी थी। डर था कि बाद में शायद कोई खरीदेगा ही नहीं।”

यह भी पढ़ें: ‘हर नया कलाकार उनकी तरह बनने की कोशिश करता था’, जब वहीदा रहमान ने की थी जीतेंद्र तारीफ

उनके बेटे और अभिनेता तुषार कपूर ने कहा, “आज उसी जगह फ्लैट करीब 85,000 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से बिकते हैं।” इस पर जितेंद्र ने कहा, “जिस जमीन पर यह बिल्डिंग बनी है, उसकी कीमत ही करीब 450 करोड़ रुपये है।”

प्रॉपर्टी पोर्टल नोब्रोकर के मुताबिक, पाली हिल की नरगिस दत्त रोड स्थित गौतम अपार्टमेंट्स में 82, दो बेडरूम वाले फ्लैट हैं, जिनका आकार करीब 1,175 वर्ग फुट है। जितेंद्र के मुताबिक, उस समय हर फ्लैट करीब 1 लाख रुपये में बिका था, जिससे लगभग 82 लाख रुपये की बिक्री हुई। इसमें बर्मा टीक की लकड़ी बेचकर मिले 11.5 लाख रुपये जोड़ दिए जाएं तो यह सौदा उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ।

आज इस प्रॉपर्टी का मूल्य कई गुना बढ़ चुका है। गौतम अपार्टमेंट्स का हर फ्लैट कई करोड़ रुपये का है, जबकि सिर्फ जमीन की कीमत ही करीब 450 करोड़ रुपये आंकी जाती है। इस तरह पूरी प्रॉपर्टी की कुल कीमत 500 करोड़ रुपये से भी अधिक मानी जाती है।