Reliance Jio Fiber Broadband Launch Details: रिलायंस ने जियो फाइबर ब्रॉडबैंड (Jio Broadband Service) सर्विसेज 5 सितंबर यानी आज से लॉन्च कर दिया। आज से इस सर्विसेज के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको बता दें कि फाइबर सर्विसेज लेने के बाद ही आप उनकी अन्य सुविधाएं जैसे फ्री मूवी (Free Movie) की First Day First Show सेवाएं ले सकेंगे। हालांकि अभी इसके शुरू होने में वक्त है। बताया जा रहा है कि ये अगले साल 2020 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। सिनेमा की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे रिलायंस ब्रॉडबैंड के यूजर्स साल 2020 में रिलीज होने वालीं नई फिल्मों को फर्स्ट डे फर्स्ट शो (First Day First Show) घर बैठे देख सकेंगे। अगले साल रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट में रणवीर की 83 से लेकर अक्षय कुमार की ‘सूर्यवंशी’ तक शामिल हैं। दरअसल जिओ ने इस प्लान के तहत अपने कस्टमर्स को फिल्म रिलीज वाले दिन ही उसे सेटटॉप बॉक्स पर उपलब्ध कराने का वादा किया है।

रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग 83 की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म में कपिल देव का रोल अदा करने वाले रणवीर की इस फिल्म को लेकर फैन्स उत्साहित हैं। वहीं दीपिका पादुकोण की छपाक, कंगना स्टारर पंगा, टाइगर श्रॉफ की बागी-3 और जाह्नवी कपूर की गुंजन सक्सेना भी अगले साल रिलीज होने वाली हैं। रिलायंस के इस नए प्लान से माना जा रहा है कि फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में मुकेश अंबानी की कंपनी के नए ब्रॉडबैंड सेवा का कई मल्टीप्लेक्स चेन आपरेटर्स PVR और Inox Leisur ने विरोध किया है।

Inox Leisur ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो (First Day First Show) के संबंध में एक बयान में कहा था, ”फिल्म निर्माताओं को यह फैसला लेना होगा कि वह फिल्म को कहां रिलीज करना चाहते हैं? दोनों प्लेटफॉर्म पर फिल्में रिलीज करना नियमों का उल्लंघन होगा।” वहीं पीवीआर ने एक स्टेटमेंट में कहा, ”यूएस और यूरोप की तरह भारत में भी इस तरह के कदम को उठाया जा रहा है। यह यकीनन मार्केट में बढ़ोत्तरी करेगा। जैसे नेटफ्लिक्स, हालांकि इसके कारण सिनेमा पर कोई असर नहीं पड़ा। यहां तक कि फ्रांस में भी नियम है कि कोई फिल्म रिलीज होने के 36 महीनों के बाद ही उसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जाती है।”

फर्स्ट डे फर्स्ट शो (Jio First Day First Show) क्या है- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ब्रॉडबैंड सेवा जिओ फाइबर के ऐलान के वक्त कहा था कि जियो फाइबर का सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को साल 2020 से नई फिल्में घर बैठे फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑफर के तहत देखने को मिलेंगी।

आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने अपनी फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस अभी सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, वाइजैग, जमशेदपुर, जयपुर, वडोदरा, नोएडा, गाजियाबाद, हैदराबाद, सूरत, चेन्नई, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, आगरा, पटना, पंजाब, वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, मेरठ, पोर्ट ब्लेयर और कई दूसरे शहरों में शुरू की है।

