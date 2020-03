गीतकार जावेद अख़्तर (Javed Akhtar) ने पिछले दिनों कहा था कि वे नास्तिक हैं। ट्विटर पर यह जानकारी साझा करने के बाद वे ट्रोल के निशाने पर आ गए। इसी कड़ी में मोहम्मद याकूब नाम के एक ट्विटर यूजर ने जावेद अख़्तर के नास्तिक होने पर सवाल उठाते हुए उन्हें घेर लिया और लिखा कि जिन्ना ने सही कहा था, तुम लोग जीवन भर अपनी लॉयल्टी साबित करते फिरोगे। इस पर जावेद अख़्तर बिफर बड़े और शख़्स की बोलती बंद कर दी।

शख़्स ने जावेद अख़्तर को ट्रोल करते हुए लिखा, ‘नास्तिक बनने के लिए सही समय है। जिन्ना ने ठीक ही कहा था…तुम जीवन भर अपनी वफादारी साबित करते हुए फिरोगे’। शख़्स के ट्वीट का जवाब देते हुए जावेद अख़्तर ने लिखा, ‘कायदे आजम को मेरी नास्तिकता से कोई दिक्कत नहीं होती। वे तुम्हारी तरह नहीं थे। वे तो पैदाइशी शिया मुसलमान और वेस्टर्न कल्चर को मानने वाले जेंटलमैने थे, जो पोर्क भी खाते थे और व्हिस्की भी पीते थे’।

जावेद अख़्तर (Javed Akhtar) यहीं नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए शख़्स से सवाल पूछा, ‘वैसे क्या ‘शिया’ अभी भी पाकिस्तान में मुसलमान माने जाते हैं?’। जावेद अख़्तर के इस जवाब पर तमाम दूसरे ट्विटर यूजर भी रिएक्ट करते नजर आए। एक यूजर ने लिखा, ‘भरोसा नहीं होता है कि ये आपका ट्वीट है। ‘शिया’, बेशक मुसलमान ही हैं। आपको क्या लगता है?’

Unlike you dear Yaqoob saheb your qaid -e-Azam would have never found any problem with my atheism. After all he him self was a pork eating whiskey drinking westernised gentleman who was only born a Shia . BTW are Shias still considered Muslims in Pakistan

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 8, 2020