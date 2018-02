Padmaavat (Padmavati) Box Office Collection Day 10: रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ‘पद्मावत’ दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित इस फिल्म का एक-एक दृश्य काबिल-ए-तारीफ है। फिल्म लोगों को इतनी भा रही है कि अपने चौथे दिन में ही पद्मावत ने 100 करोड़ रुपए कमा लिए थे। संजय लीला भंसाली की फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में चल रही है। पहले हफ्ते में फिल्म ने 166.50 करोड़ रुपए कमाए। वहीं अपने दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को ‘पद्मावत’ ने 10 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ ही फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन हो गया है-176.50 करोड़। माना जा रहा है कि शनिवार को फिल्म 200 करोड़ पार कर लेगी। इसी के साथ ही फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी।

बता दें, 25 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी सराहा था। कुछ फिल्म क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 1.5 स्टार्स दिए थे। तो कुछ ने इस फिल्म को 3.5 और 4.5 रेटिंग भी दी। पब्लिक रिव्यू की बात करें तो लोगों ने इस फिल्म से जुड़े हर कलाकार की अदाकारकी की सराहना की। वहीं बॉलीवुड के कई सितारों ने इस फिल्म को इंडस्ट्री की बेस्ट फिल्मों में से एक माना। हेमा मालिनी, वाहिदा रहमान, आशा पारेख जैसी दिग्गज अदाकारों ने फिल्म के सेट से लेकर फिल्म डायरेक्टर तक सभी की दिल खोल कर तारीफ कीं।

#Padmaavat begins Week 2 with a BANG… Collects in double digits… Eyes ₹ 35 cr+ in Weekend 2… Will cross *lifetime biz* of #BajiraoMastani today [Sat]… Will cross ₹ 200 cr tomorrow [Sun]… [Week 2] Fri 10 cr. Total: ₹ 176.50 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 3, 2018