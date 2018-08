जाह्नवी कपूर-ईशान खट्टर की धड़क ने छू लिया 100 करोड़ का आंकड़ा

जाह्ववी कपूर और ईशान खट्टर स्टारर ‘धड़क’ दर्शकों के मन को खूब भा गई है। धड़क से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली जाह्नवी की इस फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई कर ली है। करण जौहर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी सूचना दी है। खास बात ये है कि न्यूकमर्स होने के बावजूद जाह्नवी और ईशान 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने में कामयाब रहे।

DHADAK!!!!! Wins hearts globally !! 100 crore WORLDWIDE GROSS!!! A rare feat for a film with newcomers! So proud of Janhvi and Ishan! @ShashankKhaitan pic.twitter.com/drr6Bc05uy

— Karan Johar (@karanjohar) August 1, 2018