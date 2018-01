जेनिफर के साथ कुणाल कोहली का किस सीन वायरल, लोग बता रहे ‘ठरकी बुड्ढा’

टीवी शो ‘बेहद’ में विलेन बहू के किरदार के कारण जेनिफर विंगेट सुर्खियों में रहीं। जेनिफर विंगेट फिल्म ‘फिर से’ बॉलीवुड जगत में कदम रखने जा रही हैं। जेनिफर की फिल्म ‘फिर से’ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपने को-एक्टर कुणाल कोहली को किस करते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो के कारण जेनिफर फिर से टीवी जगत के साथ-साथ फिल्म जगत में भी चर्चा में आ गई हैं। फिल्म फिर से कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये फिल्म कई सालों से लटकी पड़ी थी। हालांकि जेनिफर विंगेट की यह फिल्म कॉपीराइट को लेकर सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो सकी थी। वीडियो को देखकर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। फिल्म में जेनिफर के अलावा कुणाल कोहली, सुमोना चक्रवर्थी, रजत कपूर, दिलीप ताहिल, कंवलजीत सिंह , सुष्मिता मुखर्जी मुख्य किरदारों में नजर आ रहे हैं। फिल्म ‘फिर से’ की ज्यादातर शूटिंग लंदन में हुई है। यह पहली वेब फिल्म है।

फिल्म ‘फिर से’ का किसिंग सीन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। फिल्म के इस वीडियो को एक यू-ट्यूब जेनिफर विंगेट किस नाम के चैनल में शेयर किया है। वीडियो को दो लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। एक निकिता नाम की ट्विटर अकाउंट यूजर ने फिल्म के वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, मैं यह सोच रही हो कि इस फिल्म में एक्ट करने की जरुरत क्यों पड़ी सच्चा ठरकी बुड्ढा। दिलीप नाम के यजूर ने लिखा, साल 2015 से फिल्म की शूटिंग चल रही थी। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं कि कुणाल जेनिफर के साथ किसिंग सीन फिल्म में डाल रहे थे।

Now i’ve this thought on why he wanted to act in this movie Sucha Tharki budda — Nikitaaa Gurung (@SoundsofZephyrr) January 18, 2018

The most action Kunal Kohli got in 2015 was shooting for #PhirSe with Jen. No wonder kiss pe kiss, kiss or kiss daal raha tha story mein — dilps (@dilpreeeeet) January 17, 2018

रिया नाम के एक ट्विटर अकाउंट यूजर ने लिखा, जेनिफर, कुणाल के साथ किसिंग सीन शॉकिंग। फिल्म फिर से दो लोगों के ऊपर आधारित फिल्म है, जिनके दिल टूटे हुए हैं और वह दोबारा शादी करने की सोच रहे हैं। हालांकि दोनों की लाइफ में थोड़े उतार-चढ़ाव भी आते हैं। बता दें कि इन दिनों जेनिफर बेपनाह सीरियल में नजर आ रही हैं।

@jenwinget kissing scene with Kunal was SHOCKING #PhirSe — riya (@riya___A) January 17, 2018

