Jaya Bachchan: जया बच्चन बंगाल में टीएमसी (TMC) की तरफ से चुनार प्रचार करने पहुंची हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर जया बच्चन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में जया बच्चन रोड शो करती दिख रही हैं। खुली जीप में खड़ी होकर जया बच्चन हाथ वेव कर रही हैं। वहीं उनके ढेरों फैंस उनके समर्थन में जुटे दिख रहे हैं।

इस वीडियो के बीच में एक शख्स जया बच्चन संग सेल्फी लेने की चाह में जीप पर ही चढ़ जाता है। ये देखते ही जया बच्चन को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में जया बच्चन उस आदमी को जीप से धक्का दे देती हैं।

बता दें, चार दिन से जया बच्चन पश्चिम बंगाल में हैं। सपा सांसद जया बच्चन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का प्रचार करने के लिए गईं हैं। जया बच्चन बुधवार को हावड़ा और शिवपुर में रोडशो कर रही थीं। तब ये घटना हुई। जया बच्चन ने खुद बताया कि वह अपने लीडर अखिलेश यादव के कहने पर पश्चिम बंगाल आई हैं। उनके कहने पर ही जया बच्चन ममता बनर्जी को सपोर्ट करने पश्चिम बंगाल आई हैं।

जया बच्चन ने इस बीच ये भी साफ किया कि वह सिर्फ अखिलेश यादव के कहने पर ही पश्चिम बंगाल नहीं आई हैं। वह ममता बनर्जी को सपोर्ट करती हैं, वो जो कहती हैं उसके समर्थन में जया टीएमसी के लिए प्रचार कर रही हैं। जया ने कहा- ‘इस महिला में वो बात है जो देश के कई मर्दों में नहीं है।’

