हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन को अक्सर पैपराजी के सामने गु्स्सा करते ही देखा गया है। मगर अब उनका एक अलग रूप सामने आया है, जिसके लिए उनकी तारीफ हो रही है। इसके साथ ही उनके फोन के वॉलपेपर की तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें उनके चहेतों की तस्वीर लगी है।

दरअसल, एक इवेंट में जाते समय जया का वीडियो सामने आया है। जिसमें वो नीचे पड़ी एक बोतल को रास्ते से उठाकर किनारे रख देती हैं। उनका ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। पैपराजी के कैमरे में कैद हुए इस वीडियो में जया क्रीम रंग के आउटफिट में नजर आ रही हैं।

हालांकि, लोगों का ध्यान सिर्फ जया के इस अच्छे काम के साथ-साथ उनके हाथ में नजर आ रहे मोबाइल फोन पर भी गया। दरअसल, जया के फोन के वॉलपेपर पर उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा और नाती अगस्त्य नंदा की तस्वीर दिखाई दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि बच्चन परिवार में जया के सबसे करीब उनके नाती-नातिन हैं।

जया बच्चन को पैपराजी के साथ उनकी नोकझोंक को लेकर काफी ट्रोल किया जाता है। मगर इस इवेंट में जया ने संदीप खोसला के साथ पैपराजी के लिए पोज दिए। सोशल मीडिया पर लोग इस बात के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं।

पिछले साल दिसंबर में जया बच्चन नव्या नवेली नंदा को शादी को लेकर सलाह देने के बाद भी काफी चर्चा में आई थीं। उन्होंने कहा था कि वह नहीं चाहतीं कि उनकी नातिन की शादी हो। मुंबई में आयोजित वी द वुमेन कार्यक्रम के दौरान बरखा दत्त से बातचीत करते हुए जया ने शादी को पुराने जमाने की सोच बताया था। उन्होंने कहा था, “दिल्ली का लड्डू… इसे खाओ या इससे दूर रहो, जिंदगी किसी भी हाल में आसान नहीं होती।”

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इस साल फरवरी में जया बच्चन ने पपराजी के साथ चल रहे अपने विवाद पर भी बात की थी। हालांकि, उन्होंने साफ किया था कि इन सब बातों को लेकर कोई गंभीर स्थिति नहीं है और इसका उनके परिवार के किसी भी सदस्य, खासकर उनके नाती अगस्त्य नंदा पर कोई असर नहीं पड़ता।