Jawan: सामने आया फिल्म ‘जवान’ का पहला मोशन पोस्टर, शाहरुख खान ने रिवील करते हुए कहा- ये तो बस शुरुआत है…

Jawan का मोशन पोस्टर शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसमें शाहरुख खान के पांच अलग-अलग अवतार नजर आ रहे हैं।

जवान का मोशन पोस्टर (फोटो-ट्विटर)

