Jawan Poster: शाहरुख खान ने ‘जवान’ से शेयर किया नयनतारा का लुक, कह दी ये बड़ी बात

Jawan Poster: शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ का नया पोस्टर सामने आया है, जिसमें नयनतारा एक्शन अवतार में नजर आ रही हैं।

'जवान' से आया नयनतारा का लुक (Photo: Twitter- @iamsrk)

पढ़ें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram