जावेद जाफरी ने गोमूत्र ड्रिंक के लिए लिखा विज्ञापन, सोशल मीडिया ने भी ले लिए मजे

बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी लंबे वक्त से फिल्मों से गायब हैं, हालांकि लाइमलाइट से दूर जावेद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। जावेद अपनी पोस्ट और कमेंट्स के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए ट्वीट कर चर्चा में जावेद इसबार सोशल मीडिया पर गोमूत्र ड्रिंक के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन लिखा है। जावेद ने ट्विटर अकाउंट पर एक आर्टिकल शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, ”जल्द ही हम यह ड्रिंक पी रहे होंगे और यह अभियान यंग जेनरेशन को अपील करेगा। पेप्सी यही तो है सही च्वाइस।” जिसके बाद यूजर्स ने मजे लेना शुरू कर दिया।

जावेद के ट्वीट पर एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में सवाल पूछा, भारत में भैंस भी दूध देती हैं, और प्लास्टिक बैग खाती हैं और गाय के जैसा ही कचरा खाती है तो भैंस पवित्र नहीं है? वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, अब देश में गौमूत्र से ट्रेन चलने वाली है। एक यूजर ने कहा, बच्चे हेल्दी ड्रिंक पी रहे हैं लेकिन देश के नेता अभी तक यूरिन में ही अटके हैं। जबकि एक यूजर ने सवाल किया, आप इसका मजाक बना रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं पहले साफ करें। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, अशिक्षित नेताओं के कारण बेशक भारत एक दिन बुलंदियों को छुयेगा।

Soon we will be having an aerated drink out of this. And a campaign to appeal to the younger generation going:

PISSPI !! Yehi hai right choice baby. Aha! https://t.co/a3f0p3JR8t

— Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi) March 21, 2018