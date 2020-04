बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर (Jave Akhtar) अपने ट्वीट को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। हालांकि कई बार वह ट्रोल के निशाने पर भी आ जाते हैं। इस बीच जावेद अख्तर का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की कही बातों का समर्थन किया है। दरअसल रविवार पीएम मोदी ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड-19 (COVID-19) जाति, धर्म, रंग, भाषा या सीमा देखकर हमला नहीं करता है। हमें एकजुटता और भाईचारे के साथ काम करना है। और इसके खिलाफ हम सब एकजुट हैं।’

पीएम मोदी द्वारा कही इस बात को शेयर करते हुए जावेद अख्तर ने भी समर्थन जताया था। उन्होंने लिखा, ‘सत्य वचन! मुझे उम्मीद है कि पूरा देश पीएम के इस संदेश पर ध्यान देगा और इस पर अमल करेगा।’ जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर लोग मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू (Markandey Katju) ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया है।

मार्कंडेय काटजू ने जावेद अख्तर को जवाब देते हुए लिखा, ‘सत्य वचन कोई संदेह नहीं लेकिन किसका है ।’ वहीं एक यूजर ने लिखा, ‘मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू । वाह!’। एक अन्य ने लिखा, ‘संत की हत्या हुई है पालघर में उसके लिए भी बोल देते दो शब्द। क्या वह हिंदू थे इसलिए तुम्हारा मुंह सिल गया। हमारे लोगों के कारण ही तुम्हारा नाम हुआ है।धिक्कार है तुम जैसे कलाकारों पर और लेखक पर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक ने लिखा, अरे उन्होंने धर्म की बात की है, मजहब की नहीं। धर्म और मजहब दोनों में दूर दूर तक कोई रिश्ता नही। सनातन धर्म है, इस्लाम मज़हब। समझे।

Satya vachan!! . I hope the whole nation will take heed of this message of the PM and follow it . pic.twitter.com/GoEconM9rz

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) April 20, 2020