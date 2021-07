शाहजहां की मां राजपूतानी थीं लेकिन उन्हें विदेशी कहते हैं- जावेद अख़्तर के बयान पर छिड़ी बहस

प्रख्यात गीतकार जावेद अख्तर राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय देते हैं। अब जावेद अख्तर ने एक नया ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने शाहजहां में 75 प्रतिशत राजपूत खून बता दिया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी बात रखते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी उदाहरण दिया है।

जावेद लिखते हैं, ‘ओबामा के पिता केन्या के रहने वाले थे और उसकी पैतृक चाची आज भी केन्या में रहती है, लेकिन ओबामा अमेरिका में पैदा हुए तो उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया। शाहजहां भी भारत में पैदा होने वाली पांचवी पीढ़ी थी और उसकी दादी और मां राजपूतानी थीं। यानी उसका 75 प्रतिशत खून राजपूत था, लेकिन वे लोग अभी भी उसे बाहरी/विदेशी बोलते हैं।’

जावेद अख्तर के ट्वीट पर अब एक नई बहस छिड़ गई है। चंद्रशेखर नाम से ट्विटर यूजर लिखते हैं, ‘क्योंकि वह लोगों की मर्जी से शासक नहीं बना था। जबकि उसके पूर्वजों ने बलपूर्वक सत्ता हथियाई थी। इसलिए हम उन्हें भारतीय के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकते।’ ट्विटर यूजर रत्ना बाजपेयी लिखती हैं, ‘हर किसी को पहले विदेशी, आप्रवासी और एक शासक के बीच में अंतर समझना चाहिए।’

Obama ‘s father was a Kenyan his paternal aunts still live in Kenya but since Obama was born in US he had the right to contest the presidential election Shah Jahan was the 5th Gen in India his grand mom n mom were Rajputni ( 75 %blood Rajput) but they call him a foreigner.

