बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। जावेद अख्तर आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करके चर्चा में बने रहते हैं। इस बीच जावेद अख्तर ने फरहान अख्तर और जोया अख्तर की राखी बांधते हुए तस्वीर शेयर की जिसके बाद वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गए।

रियाज नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘आपका परिवार नास्तिक है। फिर यह विश्वास कैसे हुआ कि बहन द्वारा बंधी राखी का धागा भाई की रक्षा करेगा? यह एक हिंदू धार्मिक मान्यता है।’ जिसपर रिएक्ट करते हुए जावेद अख्तर ने लिखा, ‘हमारे लिए रक्षा बंधन भारतीय संस्कृति की एक बेहद खूबसूरत परंपरा है।’

But your family is Atheists. Then how come this faith that a Rakhi Thread

tied by a sister will protect a brother? It’s a Hindu religious belief.

— Riyaz (@RiyazSecular) August 7, 2020