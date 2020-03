‘शाहीन बाग और जामिया छोड़ दें’, जावेद अख्तर ने की अपील तो बोला शख्स – ‘तुम्हारे अंदर जहर फैल गया है’

बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) एक बार फिर ट्रोल के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल जावेद अख्तर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज काफी वायरल हो रहा है जिसमें वह शाहीन बाग में धरने पर बैठीं महिलाओं सहित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 पर धरनारत छात्रों से घर जाने की अपील करते नजर आ रहे हैं। जावेद अख्तर के इस अपील पर लोग उनको खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं।उनको नौटंकीबाज से लेकर गद्दार तक करार दे रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, एक यूजर ने लिखा, तुम्हारे अंदर जहर फैल गया है। एक यूजर ने लिखा, ‘तुम दोनों देश के दुश्मन हो और तुम्हारी मांगे भी नाजायज है। तुमको अब डंडे से ही हटाया जाएगा।’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘जब घर में ही दुश्मन बैठे हों तो बचना मुश्किल हो जाता है। सब दुश्मन पहचाने जा चुके हैं।’

एक अन्य यूजर ने जावेद अख्तर द्वारा शाहीनबाग की महिलाओं की मांगों को जायज बताने को लेकर एक यूजर ने लिखा, ‘जायज हमें तो नहीं लग रही है। जायज बोलकर उनका समर्थन करने के बजाय उन्हें उठने के लिए कहें।’ इस बात को एक यूजर ने उठाते हुए लिखा, ‘अगर इनकी CAA वापस लेने की मांग जायज है तो सबसे पहले तुम इस देश से निकलो जो नाजायज़ रूप से मेरे देश को चूस रहे हो।’ एक ने लिखा, जावेद अख़्तर से बड़ा ग़द्दार कोई हो नहीं सकता।’

Words of concern from a true friend in the name of humanity pic.twitter.com/euK6vK21Uh

— Salman Khurshid (@salman7khurshid) March 21, 2020