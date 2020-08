पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक व मशहूर विचारक तारिक फतेह को ‘द प्रिंट’ ने अपने एक आर्टिकल में फेक न्यूज का पेडलर बताया है। लेख में उनके कई ट्वीट के हवाले से लिखा गया है कि तारिक फतेह भारतीय मुस्लिमों को टारगेट करते हैं और उनके बारे में फेक न्यूज फैलाते हैं।

द प्रिंट के इस लेख के लिंक को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने एक बार फिर तारिक फतेह पर निशाना साधा है। जावेद अख्तर ने लेख को रुचिकर बताते हुए लिखा, दुख इस बात का है कि कुछ लोग इन्हें अपना हीरो और प्रवक्ता मानते हैं। जावेद अख्तर के तारिक पर निशाना साधने के बाद ट्विटर यूजर्स की भी पोस्ट पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

एक यूजर ने लिखा, बहुत सी बातें अच्छी हैं, लेकिन मनुवादी मानसिकता के अधिकांश लोग प्रभावित हैं। वहीं एक ने आईएएस संजय दीक्षित के वीडियो के जरिए जावेद पर निशाना साधते हुए लिखा, संजय दीक्षित ने अपने एक वीडियो सीरीज में आपको सही उजागर किया है। लोगों से अपील करते हुए यूजर ने लिखा कि दोस्तों प्लीज वीडियो देखिए और पार्ट टाइम नास्तिक जावेद चच्चा और 1857 के दौरान लड़े गए उनके पूर्वजों की वास्तविकता को जानिए।

एक ने लिखा- तारिक फतेह उनके हीरो हैं वह इस्लाम की बुराईयों को सामने लाते हैं जो अपने फायदे के लिए इस्लाम की गलत व्याख्या करते हैं। इसका जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा कि आपके हिसाब से पाकिस्तानी आपके हीरो हैं। और हम भारतीय आपके दुश्मन। कुछ शर्म है। अंधभक्त।

@TarekFatah is a hero as he is voicing out evils of #Islam or how people have interpreted #Islam for their own benefit?

