सिंगर सोना महापात्रा को धमकी पर भड़के जावेद अख्तर, ”मुल्लाओं” को दिखाया आईना

अमीर खुसरो के सूफी गीत पर म्यूजिक वीडियो बनाने को लेकर सिंगर सोना महापात्रा को मिल रही धमकियों के बीच अब गीतकार जावेद अख्तर ने बड़ी बात कही है। अख्तर ने महापात्रा का बचाव करते हुए ट्विटर पर धमकी देने वाले लोगों को जमकर खरीखोटी सुनाई है। उन्होंने धमकी देने वालों को ‘मुल्ला’ शब्द से संबोधित करते हुए कहा है कि अमीर खुसरो से हर भारतीय का संबंध है। अख्तर ने कहा, ‘मैं कड़े शब्दों में उन संगठनों की निंदा करता हूं जिन्होंने अमीर खुसरो के गीत पर म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए सिंगर सोना महापात्रा को धमकी दी है। इन ‘मुल्लाओं’ को यह बात जान लेनी चाहिए कि अमीर खुसरो का संबंध प्रत्येक भारतीय से है, वह तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हैं।’

दरअसल, हाल ही में सोना महापात्रा का एल्बम ‘तोरी सूरत’ लॉन्च हुआ था। यह ट्रैक उनके नए प्रोजेक्ट ‘लाल परी मस्तानी’ का हिस्सा है। इस ट्रैक में सोना ने अमीर खुसरो का गीत गाया है और वीडियो बनाया है। महापात्रा ने खुसरो का वह सूफी गीत गाया है, जिसे खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखा था। इसी वीडियो के लॉन्च होने के बाद महापात्रा को मदरिया सूफी फाउंडेशन नाम के एक मुस्लिम संगठन की ओर से धमकी दी गई है। सोना को ई-मेल के जरिए नोटिस भेजकर म्यूजिक वीडियो वापस लेने को कहा गया था।

In strongest possible words I condemn those regressive and reactionary organisations who are threatening Sona Mahapatra for making a music video of a Amir Khusrau ‘ Geet . These mullas should know that Amir Khusrau belongs to every Indian . He is not your property . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) May 1, 2018

महापात्रा ने खुद ट्विटर के जरिए धमकी मिलने का खुलासा किया था। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि उन्हें धमकी भरा नोटिस मिला है। इस ट्वीट में महापात्रा ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए कहा था, ‘मुझे मदरिया सूफी फाउंडेशन नाम के एक संगठन द्वारा धमकी भरा नोटिस मिला है। मुझे मेरा म्यूजिक वीडियो ‘तोरी सूरत’ हर जगह से हटाने को कहा गया है। उनका कहना है कि यह वीडियो अश्लील है और इससे धार्मिक तनाव बढ़ेगा। मुझे बताइए कि इसके लिए मैं किससे शिकायत करूं।’ एक अन्य ट्वीट कर सिंगर ने कहा, ‘संगठन ने मुझे नियमित अपराधी भी कहा। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें मेरा पांच साल पुराना एक अन्य वीडियो मिला है, जिसमें मैं कोक स्टूडियो के लिए ‘पिया से नैना’ गीत गा रही हूं और इस्लाम का अपमान कर रही हूं, क्योंकि मैंने उस दौरान ढके हुए कपड़े नहीं पहने हैं और वेस्टर्न म्यूजिक में गा रही हूं।’

Dear @MumbaiPolice I have received a threatening notice from the Madariya Sufi Foundation to remove my music video Tori Surat from all communication mediums. They claim that the video is vulgar,will flare communal tensions.I need to know whom to write in my response to at ur end — SONA (@sonamohapatra) April 30, 2018

The Sufi Madariya foundation has also called me a ‘regular offender’ & says that they find another five year old Video of me singing a Sufiana Kalam – Piya Se Naina on coke studio insulting Islam because I’m ‘dressed exposing my body’ & playing westernised music. @MumbaiPolice — SONA (@sonamohapatra) April 30, 2018

