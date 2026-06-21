गीतकार जावेद अख्तर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वह अक्सर देश-विदेश से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय देते हुए नजर आते हैं। इसकी वजह से कई बार उन्हें ट्रोल भी किया जाता है। हालांकि, जावेद अख्तर भी ट्रोलर्स को हर बार करारा जवाब देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल, शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक राजनीतिक टिप्पणी की थी।

इसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए इस्लाम का मुद्दा उठा दिया। इस पर जावेद अख्तर ने उन्हें करारा जवाब दिया कि उन्हें उनकी कौम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है और राजनीतिक मुद्दों को धर्म से जोड़ना गलत है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है।

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जावेद अख्तर ने लिखी थी ये बात

जावेद अख्तर ने अपने एक्स हैंडल पर ट्रंप की उस बात की आलोचना की, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए उनसे मिन्नत की थी। अनुभवी पटकथा लेखक, गीतकार और कवि ने लिखा, “ट्रंप जो हर दिन झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने झूठ की कभी न खत्म होने वाली लिस्ट में एक और झूठ जोड़ दिया।”

उन्होंने आगे लिखा, “सबसे पहले, एक आत्मविश्वासी, हाई-प्रोफाइल, लोकप्रिय और सशक्त महिला, जो इटली जैसे महान देश की प्रधानमंत्री हैं, जिसने मिस्टर ट्रंप के देश को इतनी संस्कृति, कला, वास्तुकला और अच्छी फिल्में सिखाई हैं। वह दुनिया के सबसे अलोकप्रिय व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवाने के लिए क्यों मिन्नत करेगी।

अगर बहस के लिए यह मान भी लिया जाए कि मेलोनी ने सच में ट्रंप से साथ में तस्वीर खिंचवाने के लिए कहा था, तो भी ऐसा कौन सा सस्ता, अभद्र और असभ्य आदमी होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात कहेगा।”

यूजर ने किया था कमेंट करते हुए ट्रोल

डोनाल्ड ट्रंप पर जावेद अख्तर के ट्वीट पर एक एक्स यूजर ने कमेंट किया, “सर, मेरे पास आपकी कौम के झूठ के लिए भी एक शेर है… ‘हम जन्नत के उन पलों की सच्चाई जानते हैं, दिल को तसल्ली देने के लिए यह ख्याल भी अच्छा है।” हालांकि, जावेद ने उस ट्रोल को याद दिलाया कि वह खुद को किसी धर्म से नहीं जोड़ते और उसे समझाया कि नास्तिक होने का क्या मतलब है।

अख्तर ने दिया करारा जवाब

जावेद ने कमेंट सेक्शन में जवाब दिया, “अगर आपका छोटा और कम विकसित दिमाग यह जानी-मानी बात समझ सकता कि मैं एक नास्तिक हूं, तो मुझे मेरी कौम के बारे में मत बताओ। मेरी कौम सभी भारतीय हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं।”

जावेद अख्तर ने एक और ट्रोल को करारा जवाब दिया

जावेद अख्तर ने एक्स हैंडल पर एक और ट्रोल को भी मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसने कमेंट किया था, “चुप रहो और अपनी अहमियत मत समझो। राजनीति तुम्हारे बस की बात नहीं है। गाने लिखने का काम ही करो।” इसके जवाब में अख्तर ने लिखा, “जाओ, पतंग उड़ाओ। मुझे बिना मांगी सलाह देने की तुम्हारी क्या काबिलियत है। तुम कौन हो और तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया है।”

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