बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो पर उनके ‘सांप्रदायिक’ कहने को लेकर निशाना साधा है। जावेद ने लिखा- ‘आजकल विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) और बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) मुझे सांप्रदायिक मान रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में भी आप मुझे हंसाने में कामयाब रहे। मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए।’

जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भी पलटवार करते हुए गीतकार को कहा कि आप बुद्धिवादी हैं लेकिन आपके ट्वीट सांप्रदायिक थे। विवेक ने लिखा- आप बुद्धिवादी हैं। कोई भी तर्कवादी कभी भी अंकित के साथ सहानुभूति के बिना ताहिर को नहीं देख सकता। जैसा मैंने कहा था और मैं उसपर कायम हूं कि वह एक ‘COMMWEAL TWEET’ था। आप सांप्रदायिक नहीं हो सकते हैं लेकिन आपके ट्वीट हैं। कभी-कभी दोषी लोग शर्मिंदगी से भी हार जाते हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली हिंसा को लेकर 27 फरवरी को जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाए थे। जावेद ने लिखा था, ‘कई लोग मारे गए, कई घायल हुए, इतने सारे घर जला दिए गए, कई दुकानों को लूट लिया गया, बहुत से लोग बेसहारा हो गए लेकिन पुलिस ने केवल एक घर को सील किया और उसके मालिक की तलाश की। संयोग से उसका नाम ताहिर है। दिल्ली पुलिस की निरंतरता को सलाम।’

जावेद अख्तर के इस ट्वीट का जवाब देते हुए विवेक अग्निहोत्री ने लिखा था- 1. इस बेहद सांप्रदायिक ट्वीट को टाइप करने से पहले ही 500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। 2. हाँ, एक और बात यह है कि केवल ताहिर एक निर्दोष व्यक्ति को 400 बार चाकू मार सकता है, हाँ, चार बार- 4×100 3. यह खतरनाक समय है जब नास्तिक कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को सही ठहराना शुरू करते हैं।’

You are a rationalist. No rationalist can ever look at just one name Tahir without empathising with an Ankit.

Like I said and I maintain – that was a ‘COMMUNAL TWEET’. You may not be communal but your tweets are.

Also, sometimes guilty people laugh out of embarrassment too. https://t.co/TiG7za9G0b

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) February 29, 2020