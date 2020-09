बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। जावेद अख्तर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं और आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करते हुए चर्चा में बने रहते हैं। इस बीच जावेद अख्तर ने ट्वीट कर टीवी चैनल्स पर निशाना साधा है। जावेद अख्तर ने करण जौहर के पार्टी वीडियो मामले पर प्रतिक्रिया दी है। इस पार्टी में कई सेलेब्स समेत जावेद अख्तर की बेटी जोया अख्तर भी शामिल थीं।

जावेद अख्तर ने ट्वीट कर लिखा, ‘अगर करण जौहर ने अपनी पार्टी में कुछ किसानों को भी बुला लिया होता को टीवी चैनल्स की जिंदगी आसान हो जाती। उन्हें किसानों के प्रदर्शन और करण की पार्टी में से एक को चुनना नहीं पड़ता! ऐसा लगता है कि करण की पार्टी हमारे चैनल्स की दूसरी सबसे फेवरेट ‘पार्टी’ है।’ जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं।

