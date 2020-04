तारिक फतेह ने शेयर किया वीडियो तो भड़क गए जावेद अख़्तर, बोले- क्या बेवकूफी है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए

भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस मसले पर सियासत भी देखने को मिल रही है। ताजा मामला लेखक तारिक फतेह और गीतकार जावेद अख़्तर से जुड़ा है। एक वीडियो को लेकर दोनों ट्विटर पर आमने-सामने आ गए। हाल ही में लेखक तारिक फतेह ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर लिखा, ‘भारत में मुस्लिम फल विक्रेता ने एक बोतल में अपना पेशाब इकट्ठा किया और फिर बिक्री के लिए केले पर अपना मूत्र छिड़क दिया। मेरे समुदाय के साथ क्या गलत है? या अल्लाह, हम मुसलमान क्या हो गए हैं?’ तारिक के इस वीडियो को देख कर गीतकार जावेद अख्तर भड़क गए।

What rubbish ! Even If any sick minded man will have such intentions will he come to the targeted area n publicly fill the bottle . Won’t he bring it from his home .How can you believe in this nonsense . Use your common sense Tarik saheb n Change your source of information .

