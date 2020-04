दिल्ली पुलिस के प्रवासी मजदूरों का ट्रक सीज करने पर भड़के जावेद अख्तर

बॉलीवुड के जाने-माने गीतकार जावेद अख्तर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो लगातार कोरोनावायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में खबर सामने आई की 25 प्रवासी मजदूरों से भरा ट्रक मध्य प्रदेश जा रहा था, जिसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ कर सीज कर दिया है। दिल्ली पुलिस के इस कारनामें को देख कर जावेद अख्तर भड़क गए और उन्होंने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। जावेद ने ट्वीट कर लिखा,’इसका क्या मतलब है । क्या प्रवासी मजदूर किसी प्रकार का गैरकानूनी काम कर रहे थे’

What does it mean . Are migrant workers are some kind of a contraband .

