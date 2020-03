Javed Akhtar: देश में लॉक डाउन के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हर तरफ कोरोना वायरस का आतंक छाया है। सोशल मीडिया पर लोग कोरोना से जुड़ी खबरों पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं कुछ ट्रोल्स जावेद अख्तर को ट्रोल करने की कोशिशें करते देखे गए। सोशल मीडिया पर जब एक यूजर ने जावेद अख्तर के नाम ट्वीट किया तो गीतकार जावेद ने भी झट से ट्रोल का जवाब दे डाला।

यूजर ने जावेद के लिए लिखा था-‘जावेद अख्तर जी, कहां हो? देश के बारे में अपनी राय दीजिए या बिल में ही छुपे रहेंगे? आपकी राय की देश को जरूरत है।आपकी सेकुलर गैंग नहीं दिख रही।’ ऐसे में जावेद अख्तर ने ट्रोल को करारा जवाब देते हुए लिखा- ‘भाई कम से कम कुछ दिनों के लिए तो नफरत का नशा छोड़ दो। मेरे जैसे लोग जो भी और जितना भी कर सकते हैं कर रहे हैं। तुम बस इतना करो कि दूसरों से पूछने की बजाय ये बताते रहो कि तुम क्या कर रहे हो।’

बता दें, इससे पहले भी जावेद अख्तर ने लोगों से अपील की थी कि सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता बढ़ाएं। कोरोना वायरस के चलते देश पूरी तरह से लॉकडाउन है। ऐसे में स्टार्स औऱ सेलेब्स भी अपने फैंस से गुजारिश करते दिख रहे हैं कि इस लॉकडाउन का पालन करें औऱ घर में रहें।

Here is a sincere request from the bottom of my heart At least till this calamity corona exists let’s use all kinds of social media to help,inform and support others.Let’s commit ourselves to disseminate verified information personally to as many as we can per day.

