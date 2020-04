Javed Akhtar: तारिक फतेह ने एक Tiktok वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें तीन मुस्लिम युवकनजर आ रहे हैं। मुस्लिम युवक कहते हैं- ‘वेलकम टु इंडिया कोरोना वायरस’। इस टिकटॉक वीडियो को शेयर कर तारिक ने चुटकी ली है। तारिक ने लिखा कि ‘भारतीय मुस्लिम युवक इंडिया में कोरोना वायरस का वेलकम कर रहे हैं।’ ऐसे में बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर भड़कते हुए तारिक फतेह को जवाब देते दिखे। उन्होंने कहा कि यह अपमान है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है।

दरअसल, इस टिकटॉक वीडियो में तीन मुस्लिम युवक कहते हैं- ‘वेलकम टु इंडिया करोना, हमसे नागरिकता का सबूत मांगने वालों मेरे रब की एनआरसी लागू हो गई है। अब वही फैसला करेगा कि कौन रहेगा कौन नहीं।’ इस पोस्ट को शेयर करते हुए तारिक फतेह ने लिखा-भारतीय मुस्लिम युवक भारत में #CORONAVIRUS का स्वागत कर रहे हैं। उनके मुताबिक अल्लाह उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। औऱ नॉन मुस्लिम्स का खात्मा कर रहा है।’

Tarik saheb every community in this world has a mad fringe but it won’t be fair to blame the whole community for this mad fringe’s words or acts.I am with you as long you criticise the Muslim RW but the usage of “Indian Muslim “ in such a derogatory manner is not acceptable

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) April 1, 2020