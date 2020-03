Javed Akhtar : भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया जिसे देख कर बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर भड़क गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में लिखा- ऑस्ट्रिया में 7 मस्जिद बंद हो गए औऱ 60 इमाम निकाले गए। इस पर जावेद अख्तर ने भड़कते हुए सुब्रमण्यम स्वामी को जवाब दिया।

उन्होंने पोस्ट का रिप्लाई कर लिखा- ‘जैसे तुम्हें हार्वर्ड से निकाल फेंका था? तुम ये डिजर्व करते थे। मुझे विश्वास है तुम जैसों का काम होगा, तुम सब एक ही डाली के पंछी हो। तुम सब के पंख नफरतों से भरे हैं जो उड़ान भरते हैं। ‘

जावेद अख्तर ने आगे कहा- ‘मुझे ऐसे लोगों से जरा भी परेशानी नहीं है। मुझे दिक्कत नहीं होगी अगर इस तरह के लोग जो तनाव और नफरत फैलाते हैं, उन्हें देशों से भगाया जाएगा तो।’

जावेद अख्तर के इस जवाब से लोग उन्हें उल्टा सीधा बोलते दिखे। तो कई लोग उनपर बरस पड़े। ऐसे में एक यूजर ने लिखा- बड़े इमामबाड़ा के बड़े मौलवी को ज्यादा खुजली हुई इस खबर से, चाचा बुद्धि खराब हो तो वो जो घुटने वाला तेल बेचते हो माथे पे लगाओ आराम मिलेगा।’ तो कोई बोला- ‘कैसे अथिस्ट हो बे तुम ?’ एक यूजर ने कहा- ‘जावेद तुम कुछ भी बोलोगे, कहीं भी नाक घुसेड़ देगे, तुम और तुम्हारा कौम एक्सपोज़ हो गया है…. दुनिया मे चंद दिनों का मेहमान है इस्लाम!’

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 14, 2020