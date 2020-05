Javed Akhtar: जावेद अख्तर सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इस बार जावेद अख्तर पत्रकार बरखा दत्त के एक ट्वीट की सराहना करने को लेकर चर्चा में है। दरअसल, जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया जो कि बरखा दत्त को लेकर था। उस ट्वीट में जावेद ने बरखा दत्त के लिए लिखा था- ‘बरखा आप पर मुझे बहुत बहुत नाज है। जो भी आप कर रही हैं यह सच्ची देशभक्ति है। देश को प्यार करना मतलब, देश के लोगों से प्यार करना।…और लोगों से प्यार करना मतलब उनकी चिंता और केयर करना। केयर करना मतलब उनके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहना। यही है जो आप कर रही हैं।’

बरखा ने एक ट्वीट पोस्ट किया था। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था- ‘सड़क पर कुछ रातें ऐसी दिखती हैं। कर्नाटका में खो सी गई हूं। 9 घंटे मैंने रोड़ पर बताए हैं। बहुत ही दुखी चेहरे के साथ.. कुछ ऐसी हालत।’ जावेद ने बरखा के इसी ट्वीट पर कमेंट कर उन्हें सराहा था।

बरखा दत्त को जावेद से इतना सपोर्ट मिलते देख कई लोगों ने इस ट्वीट पर रिप्लाई करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कहा- ”बरखा के पास ऑप्शन है कि वह या तो घर पर बैठें या फिर स्टूडियो में बैठें। लेकिन वह लगातार ग्राउंड रिएलिटी दिखा रही हैं। हम बेशक उनके ओपीनियन से 100 प्रतिशत सहमती रखें या न रखें लेकिन वह अपना काम 100% दे रही हैं। असल जर्नलिजम, पूरे देश को इनपर नाज होना चाहिए।’

वहीं मार्कण्डेय काट्जू ने भी बरखा के पोस्ट पर ट्वीट किया और लिखा- ‘मैंने बरखा और आयुब के काम को सराहा। लेकिन मैं हैरत में हूं कि उन्होंने रेड लाइट एरिया में मिलियन जिंदा सेक्स वर्कर्स की मदद नहीं की? कस्टमर्स की गैरमौजूदगी में वह कैसे सरवाइव कर रहे होंगे? उन्होंने सोचा? क्या वह इंसान नहीं?’ एक यूजर ने जावेद अख्तर को जवाब देते हुए कहा- ‘इसे कहते हैं एक दूसरे की पीठ खुजलाना, एक दूसरे को ये खुद ही सर्टिफिकेट देते रहते हैं क्योंकि एक ही थाली के चट्टेबट्टे जो हैं।’

Very very proud of you Barkha What you are doing is pure patriotism . Loving your country means loving the people of the country and loving the people means caring for them and caring for them means standing by them . That is what you are doing

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) May 20, 2020