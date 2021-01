अमेरिका में यूएसए कैपिटोल पर हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति गरमाई हुई है। अमेरिकी संसद ने जो बाइडेन की जीत पर मुहर लगा दी है पर मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया सवालों के घेरे में हैं। अब बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है।

जावेद अख्तर ने ट्वीट करते हुए लिखा है,’यह साफ जाहिर है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अस्पष्टता की मामूली डिग्री भी नहीं छोड़ना चाहते। वो हर संदेह से ऊपर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि वो बहुत छोटे आदमी हैं।’ जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं।

महेंद्र चावड़ा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है,’सहमत मिस्टर जावेद अख्तर,परंतु पाकिस्तान के तानाशाहों पर आपकी क्या राय है जिन्होंने चुने हुए प्रधानमंत्रियों से ज्यादा राज किया।’ एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा है,’चाचा वो कहना चाहता है कि ईवीएम हैक हो गई है,आप खुद को भूल गए हैं जो हर समय यही कहते थे। हो सकता है आप ही उसके प्रेरणास्रोत हों।’

It is obvious that Mr Donald Trump doesn’t want to leave the slightest degree of ambiguity . He wants to prove beyond any doubt that he is a very small man . We must accept that at least in this endeavour he is getting hundred upon hundred

