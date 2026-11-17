मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने भगवान राम को पूजनीय और आदर्श बताते हुए कहा कि राम का सार धार्मिक सीमाओं से परे है। अख्तर ने कहा कि उन्होंने नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ के बारे में अच्छी बातें सुनी हैं, लेकिन अभी यह फिल्म नहीं देखी है। इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (आईपीआरएस) की संगीत रचनाकारों से जुड़ी रिपोर्ट के विमोचन के मौके पर गीतकार ने मंगलवार को कहा कि उनकी बेटी और फिल्मकार जोया अख्तर ने यह फिल्म देखी है और इसकी काफी प्रशंसा की है।

मेरी बेटी ने रामायण फिल्म की तारीफ की है

अख्तर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ”मैंने अभी फिल्म नहीं देखी है। मेरी बेटी (जोया) ने इसे देखा है और वह इसकी तारीफ कर रही है। वह किसी चीज की तारीफ बहुत मुश्किल से करती है। मैंने तो अभी तक उसे अपनी तारीफ करते भी नहीं सुना है।” जावेद अख्तर के लिखे कई लोकप्रिय गीतों में से एक ‘स्वदेश’ (2004) फिल्म का गीत ‘पल पल है भारी’ आज भी सराहा जाता है। इस गीत की एक चर्चित पंक्ति है, ”मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है।”

यह पूछे जाने पर कि उनके लिखे गीत लोगों के दिलों को छूते हैं, जबकि ‘रामायण’ का संगीत वैसी प्रतिक्रिया हासिल नहीं कर पाया है, अख्तर ने कहा, ”इसका सीधा सा जवाब है कि मैं एक अच्छा लेखक हूं। शुरुआत यहीं से करते हैं। इसीलिए मेरी लिखी पंक्ति लोगों के दिलों को छूती है।” लेखक और गीतकार ने भगवान राम की चिरस्थायी लोकप्रियता के बारे में भी बात की।

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जावेद अख्तर ने कहा, ”राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, राम एक आदर्श हैं, एक नैतिकता हैं, राम जीवन जीने का एक तरीका हैं। राम एक खास सौंदर्यबोध और नैतिकता का प्रतीक हैं। इसलिए जब आप उन्हें देखते हैं और उनके गुणों की सराहना करते हैं तो वे आपके दिल को छूते हैं।” अख्तर ने कहा, ”हो सकता है कि कई लोग मुझसे नाराज हों, लेकिन राम का सार हर भारतीय के खून में है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। कभी-कभी उन्हें एक व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व इससे कहीं बड़ा है। वह जीवन जीने का एक तरीका हैं।”

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर राम, यश रावण और साई पल्लवी सीता की भूमिका में हैं। हिंदी सिनेमा में साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्मों की कमी के सवाल पर अख्तर ने कहा कि फिल्मकार आमतौर पर एक जैसे फार्मूले पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने कहा, ”पहले भी साहित्यिक कृतियों को फिल्मों में ढालने का चलन बहुत कम था।

‘देवदास’, ‘साहब बीबी और गुलाम’ जैसी कुछ फिल्में बनीं, लेकिन बाकी फिल्में एक जैसे फार्मूले पर आधारित थीं। हिंदी फिल्में एक जैसे फार्मूले पर इसलिए बनती हैं क्योंकि वे सभी को खुश करना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के लोग भी उन्हें पसंद करें।” अपनी किताब ‘टॉकिंग फिल्म्स’ का जिक्र करते हुए अख्तर ने कहा कि हिंदी सिनेमा ने अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान विकसित कर ली है, जिसका आम भारतीय जीवन की वास्तविकताओं से बहुत कम संबंध है।

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