भावनाओं को सबके सामने रखने का, उसे एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा माध्यम होती हैं कविताएं। कविता के जरिए इंसान बड़ी से बड़ी, मुश्किल से मुश्किल बातों को कह जाता है। ऐसा ही कुछ मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने भी किया। उन्होंने अपने दादा कवि मुजतर खैराबादी की कविता की कुछ पंक्तियां पढ़कर अपनी भावनाएं सबके सामने रखीं। अख्तर ने खैराबादी की खैरमान शीर्षक की कविता की चंद पंक्तियां पढ़ीं और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ीं।

सोशल मीडिया पर जावेद का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने दादा की कविता पढ़ते दिख रहे हैं। रेखा नाम के ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया है। रेखा एक ऐसी वेबसाइट है जो ऊर्दू कविताओं के लिए मशहूर है। इस 1.45 मिनट के वीडियो में जावेद अख्तर ‘उसे क्यों हमने दिल दिया’ गाते दिख रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में अख्तर कहते हैं, ‘मेरा ख्याल है कि ऊर्दू क्या दुनिया के साहित्य में इससे लंबे मीटर में किसी ने कविता नहीं की होगी। इसका एक मिसरा एक पेज पर आता है। पूरा शेर सुनाने का वक्त नहीं है, एक मिसरा सुना देता हूं।’ इतना कहकर जावेद अख्तर ने कविता पढ़नी शुरू कर दी और इस तरह पढ़ी कि हॉल में बैठे लोगों ने तालियां बजाना नहीं रोका।’ इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने अख्तर की जमकर तारीफ की।

Some works of poetry leave us enchanted. Here is one such piece, the longest misra in Urdu poetry read by the wordsmith #JavedAkhtar himself. pic.twitter.com/elsTmJCRvm

— Rekhta (@Rekhta) August 4, 2018