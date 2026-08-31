बॉलीवुड अभिनेत्री और जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आजमी ने बीते महीने दिल्ली में हुए कॉकरॉच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। जहां कुछ सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया, वहीं शबाना आजमी खुद जंतर-मंतर पहुंचीं और छात्रों के साथ मिलकर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब इस पर जावेद अख्तर ने रिएक्शन दिया है और बताया कि उन्हें अपनी पत्नी पर गर्व है।

उनकी उम्र हो गई है: जावेद अख्तर

हाल ही में एक पॉडकास्ट में जावेद अख्तर ने हंसते हुए कहा, “यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया है। अब उनकी उम्र हो गई है, इसलिए वह पहले से कम ऐसा करती हैं।” बता दें कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े थे। इस दौरान शबाना को अस्थमा का अटैक भी आया। इसके कुछ समय बाद उन्हें H1N1 वायरस का पता चला, जिसकी वजह से वह कुछ दिनों बाद मुंबई में होने वाले छात्रों के प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाईं।

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सामाजिक मुद्दों में सक्रिय रहती थीं शबाना

अख्तर ने ‘लेट्स टॉक विद देवना जी’ पॉडकास्ट में कहा, “मैं उन्हें जमानत पर छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। वह मुंबई में भूख हड़ताल पर भी बैठ चुकी हैं। वह काफी सक्रिय रही हैं। जब हमारा रिश्ता बन रहा था, तब भी वह सामाजिक मुद्दों में सक्रिय रहती थीं।” दोनों ने 1970 के दशक के आखिर में डेटिंग शुरू की थी, जब जावेद की मुलाकात शबाना से उनके पिता और मशहूर शायर कैफी आजमी के मुंबई स्थित घर पर हुई थी।

सीजेपी प्रोटेस्ट के समय लंदन में थे जावेद अख्तर

जावेद ने बताया कि जब वह लंदन में थे, तब शबाना ने उन्हें फोन करके कहा था कि वह प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रही हैं। उन्होंने कहा, “जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे पता था कि वह जरूर जाएंगी। यह उनके जमीर की आवाज थी। मैंने एक बार भी उन्हें जाने से मना नहीं किया या दोबारा सोचने के लिए नहीं कहा। जिस पल उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा सकती, उसी पल मुझे पता चल गया था कि पुरानी शबाना फिर जाग गई है और अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अच्छा हुआ कि वह गईं। मुझे उन पर गर्व है।”

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है, जब शबाना आजमी ने कुछ ऐसा किया हो। इससे पहले भी वह कई प्रोटेस्ट का हिस्सा बन चुकी हैं। जावेद अख्तर ने अन्याय के खिलाफ शबाना के मुखर रवैये का समर्थन करते हुए कहा, “ऐसा नहीं है कि हमें डर नहीं लगता। हमें ज्यादातर समय डर लगता है। लेकिन कुछ पलों में आपको डर से ऊपर उठना होता है और सच को सच कहना होता है।

वरना आप आईने में अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो मेरी अपनी जमीन, जमाना या जमीर के प्रति कोई वफादारी नहीं रहेगी। मैं ऐसा ज्यादा नहीं करता, लेकिन जब आपकी अंतरात्मा को मजबूर किया जाता है, तो आपको ऐसा करना ही पड़ता है।”

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