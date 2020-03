बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के बीच छिड़ा ट्विटर वॉर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में सुब्रमण्यम के ट्वीट- ‘ऑस्ट्रिया में 7 मस्जिद बंद हो गए और 60 इमाम निकाले जा रहे हैं’ पर जावेद ने पलटवार करते लिखा था कि उनकी कट्टरता के कारण उन्हें हार्वर्ड से निकाल दिया गया था। जावेद अख्तर के इस जवाब के बाद उन पर ट्रोल टूट पड़े। उन्हें इंदिरा गांधी को इमरजेंसी का समर्थक तक बता दिया गया। अब सुब्रमण्यम ने अपने एक ट्वीट में जावेद अख्तर पर हमला बोलते हुए ‘डी गैंग’ का प्रतिनिधित्व करने वाला बता दिया।

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, क्या मेरे पास जेट एयरवेज में ‘डी गैंग’ के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति को जवाब देने का कोई कारण है? आखिर किस योग्यता पर उन्हें जेट के बोर्ड में जगह मिली थी? जेट- एतिहाद डील पर मेरी SC में PIL के समापन की प्रतीक्षा कीजिए। इस पर जावेद अख्तर भड़क गए और उन्होंने बीजेपी नेता को चेतावनी देते हुए कहा, मुझे डराने की कोशिश मत करना।

जावेद अख्तर ने ट्वीट किया, ‘स्वामी के कम आईक्यू प्रशंसकों ने मुझे कुछ मुल्लाओं का बचाव करने के लिए दोषी ठहराया। मैं सुझाव देता हूं कि किसी भी व्यक्ति को निष्पक्षता के साथ मेरे संदेश को पढ़ना चाहिए। और हां… मिस्टर स्वामी मुझे कभी डराने-धमकाने की कोशिश मत करना। यह काम नहीं आएगा। मैं यहां फिर दोहराता हूं कि आपको हार्वर्ड से बाहर निकाल दिया गया था। अब जाओ पतंग उड़ाओ।’

Swamy s low IQ fans blaming me for defending some Mullas . I suggest any one with an iota of objectivity should read my message n decide . Btw Mr swami don’t you ever try to intimidate me . It won’t work . here I repeat you were kicked out Harvard . Now go fly a kite — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 15, 2020

गौरतलब है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जावेद अख्तर के जेट एयरवेज बोर्ड में शामिल होने को लेकर साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। उस दौरान स्वामी ने ट्वीट किया था कि ‘जेट एयरवेज के निदेशक मंडल में जावेद अख्तर जैसा कम्युनिस्ट क्या कर रहा है? वित्त के लिए कविता पढ़ रहे हैं?’

Is there any reason for me to reply to someone who represented D gang’s interests in Jet Airways and oversaw its collapse? With what qualification did he get on Jet’s Board ? Wait for conclusion of my ongoing PIL on Jet – Etihad deal in WP No. 888 of 2013 in SC — Subramanian Swamy (@Swamy39) March 14, 2020

इस बात को लेकर उस दौरान भी जावेद अख्तर और सुब्रमण्यम स्वामी के बीच ट्विटर पर लंबी बहस हुई थी। उस बहस में सुब्रमण्यम ने आखिरी ट्वीट करते हुए लिखा था, ‘भारत का मुसलमान एक हिंदुस्तानी हो सकता है या फिर एक जेहादी।’

@Swamy39 Mr swami . Jinnah’s grand father was a Hindu. Now tell me you consider Jinnah apna or unka. Come on ,Why don’t you grow up — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) April 17, 2013

जानकारी के लिए बता दें कि गीतकार जावेद अख्तर 22 मार्च 2010 से 21 मार्च2016 से राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। इसी दौरान वह जेट एयरवेज के बोर्ड में भी थे। जेट एयरवेज 17 अप्रैल 2019 को दिवालियापन के कारण बंद हो गया था।

