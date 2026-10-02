इस वक्त हर तरफ भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की तारीफ हो रही है। इसी बीच गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने भी उनके लिए पोस्ट कर उनकी प्रशंसा की है और साथ ही कहा है कि वो महावीर चक्र के हकदार हैं।

जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर उनके लिए खास पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है, “स्मित मच्छार को सलाम! निस्संदेह वह महावीर चक्र जैसे सम्मान के हकदार हैं।”

Hats off to Smit Machchar !! Undoubtedly he deserves an award like Maha veer chakra . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) October 2, 2026

दरअसल, दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट में को-पायलट ने कॉकपिट के अंदर कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला कर दिया था। इस दौरान विमान ने अचानक ऊंचाई खो दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित ने विमान को संभालने की कोशिश जारी रखी। वहीं, यात्रियों और क्रू के कुछ सदस्यों ने कॉकपिट में पहुंचकर हमलावर को काबू करने में मदद की। बाद में विमान को सऊदी अरब के तबूक में सुरक्षित उतार लिया गया। फ्लाइट में कुल 174 लोग सवार थे।

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इस घटना के सामने आने के बाद कैप्टन स्मित मच्छार के साहस की काफी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी बहादुरी की सराहना की और उन्हें ‘हीरो’ बताया। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मित की हिम्मत और सूझबूझ ने एक बड़ी त्रासदी को टालने और कई लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई।

कैप्टन स्मित के साहस को लेकर सिर्फ जावेद अख्तर ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने भी प्रतिक्रिया दी है। आर. माधवन, परेश रावल, विजय देवरकोंडा, सोनम कपूर, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, जैकी श्रॉफ और कंगना रनौत समेत कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर उनकी बहादुरी की तारीफ की।

जावेद अख्तर ने कैप्टन स्मित के लिए महावीर चक्र जैसे सम्मान की बात कही है। महावीर चक्र भारत का दूसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। वहीं, राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी कैप्टन स्मित मच्छार को अशोक चक्र दिए जाने पर विचार करने की मांग की है।