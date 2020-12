कृषि बिल को लेकर देश के कई किसान विरोध में उतरे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार इस मुद्दे को लेकर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन गीतकार जावेद अख्तर ने फ्रांस के एक बिल को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट किया है। जावेद अख्तर का फ्रांस की सरकार द्वारा सामने लाए गए एक बिल को लेकर पोस्ट सामने आया। जावेद का कहना है कि सरकार जो बिल लाई है, इस बार वह उनसे सहमत हैं। जावेद ने तो ये भी कहा है कि जल्द से जल्द ये बिल लागू हो जाना चाहिए। जावेद अख्तर की इस बिल से सहमति को देख कर सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन भी सामने आने लगे। कई लोग इस बीच कहते दिखे फ्रांस की बात कर रहे हो पहले ये तो देख लो कि खुद के घर में क्या चल रहा है? तो कोई बोला भाई दूर न जाओ वापस आ जाओ।

जावेद अख्तर ने अपने पोस्ट में कहा- ‘मैं पूरी तरह से नए बिल से सहमत हूं। जो फ्रांसीसी सरकार ने धार्मिक अंधविश्ववासों, प्रतिगामी परंपराओं और घृणा के खिलाफ लिया है। उम्मीद है जल्द ये कानून बन जाएगा।’ जावेद के इस पोस्ट के बाद एक यूजर ने उन्हे जवाब देते हुए कहा- ‘फ्रांस के लॉ की फिक्र है आपको, लेकिन देश में चल रहे लव जेहाद और कृषि बिल की नहीं। एक वर्ड नहीं बोला गया आपसे?’ एक यूजर ने जावेद से कहा- ‘तो वैसा कानून भारत में भी आना चाहिये?’

एक ने कहा- ‘अब तो भारत में कॉमन सिविल कोड कानून जल्द से जल्द आना ही चाहिए। ताकि सभी एक समान हों। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी हटा दिया जाना चाहिए। माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, आरक्षण, जाति, धर्म, सिर्फ भारतीय। फ्रांस में जेहाद करवाने का इरादा है क्या? अनाज, हवा और पानी यहां का, फिक्र फ्रांस की?’

I whole heartily agree with new bill that the French govt has brought against the religious superstitions , regressive traditions and hate mongering . Hope soon it will be the law .

