आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोपों में मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर के विभिन्न शहरों में स्थित परिसरों पर गुरुवार को छापे मारे। ऐसे में सोशल मीडिया पर मामले की खूब चर्चा हो रही है। इस मामले में गीतकार जावेद अख्तर भी कूद पड़े और उन्होंने भी एक ट्वीट किया। अपनी पोस्ट में जावेद अख्तर ने दैनिक भास्कर के सपोर्ट में लिखा कि ‘दैनिक भास्कर किसी के आगे नहीं झुका। छापे से आश्चर्य नहीं।’

सरकार पर तंज कसते हुए जावेद अख्तर ने कहा- ‘दैनिक भास्कर का देश में बड़े स्तर पर सर्कुलेशन है। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सर्कुलेशन है। वे अपनी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इस छापे से मुझे बिलकुल भी आश्चर्य नहीं।’ जावेद अख्तर के इस पोस्ट पर लोगों के भी ढेरों रिएक्शन आने शुरू हो गए।

दुर्गेश नाम के यूजर जावेद अख्तर के पोस्ट को देख कर बोले-‘क्या बात कर रहे हैं आप? आप सरकार पर भरोसा नहीं करते? ये उनकी जिम्मेदारी है, रेड करना चेक करना बैलेंस करना। हां हालांकि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करें।’ तेजस शाह नाम के शख्स ने कहा- ‘इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? अच्छी सर्कुलेशन क्या उन्हें ऐसा करने के लिए कहती है? आप हर चीज को राजनीति से क्यों जोड़ते हैं?’

Dainik Bhaskar has the highest circulation in India n . third highest in the world . Known for its objective reporting it has never pandered to any govt Cong or BJP. Not surprising their offices are raided by IT .

